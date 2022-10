Carlo Ancelotti dice que el VAR se inventó el penalti mientras que Real Madrid y Marco Asensio van duros con el polémico arbitraje

Carlo Ancelotti no tuvo no se reservó nada al hablar sobre el polémico penalti pitado a Marco Asensio en el Real Madrid vs Girona del domingo que terminó en empate 1-1 y dejó a su equipo a solo un punto de su competidor más cercano, el FC Barcelona.



“No me gusta mucho hablar de esto «de las decisiones arbitrales» pero de vez en cuando hay que hacerlo. La primera situación «la jugaba de Asensio» no es penal porque simplemente no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio y le pregunté si ha tocado en la pelota con la mano y me ha dicho que no. Es verdad que la mano izquierda estaba en una posición un poco rara, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado”, fueron las concretas palabras de Ancelotti en la rueda de prensa postpartido.

Con el partido 1-0 a favor del Madrid luego de un gol de Vinicius Jr. al minuto 70’, los blancos batallaban con un Girona que estaba muy bien plantado. Diez minutos después, llegó el centro al área en el que el balón pega del pecho de Asensio, aunque el colegiado pitó penal por considerar que hubo contacto con el brazo.

Real Madrid y Asensio, duros con el arbitraje

Tal parece que Marco Asensio no tiene nada que ocultar, y él mismo se atrevió a cargar un video en el que se ve la jugada del penalti que le costó dos puntos a su equipo.

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…

Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022

Por otro lado, el mismo Real Madrid aprovechó el mensaje final del partido para sentenciar a los jueces, al tiempo que lo acompañó de la imagen que muestra la jugada de Rodrigo Goes cuando patea el balón mientras el portero rival lo cubre con el brazo. El gol fue anulado por reglamento, aunque quedaron algunas dudas de si el #1 del Girona lo estaba tocando al momento del remate. Ancelotti lo tildó como “debatible”.

⚖️ Un polémico arbitraje impide la victoria en el Santiago Bernabéu.#RealMadridGirona — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2022

De esta manera, con el resultado 1-1 el club merengue ha conseguido sumar un punto que le permite superar por esa cantidad al FC Barcelona, que cumplió sus deberes superando al Valencia CF con un gol de Robert Lewandowski al 90+2.

El Madrid suma 32 puntos ocupando el puesto 1°, le sigue el Barcelona con 31 pts en el 2° y el 3° es del Atlético de Madrid que acumula 23 pts.

