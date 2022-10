Carolina Sarassa y Paulina Sodi: De no conocerse a ser la dupla perfecta de la mañana de ViX

Carolina Sarassa y Paulina Sodi hasta hace un año nunca habían estado juntas, y de no conocerse pasaron a ser la dupla perfecta de la mañana de ViX. De lunes a viernes de 7 a 9 AM, desde el streaming de TelevisaUnivision nos cuentan las noticias con el profesionalismo de su experiencia, pero como si fueran dos amigas que nos conocen de toda la vida.

Ellas están conscientes que su carrera es por dar buena información, de manera amena, abarcando todos los ítems de la vida y a la vez mantener la atención del público, ¿cómo? Las propias Carolina y Paulina nos los cuentan en esta entrevista exclusiva que nos dieron desde le propio set del show éxito de ViX.

-¿Qué se siente ser parte del despertar de la familia?

Carolina Sarassa: Es algo maravilloso acompañar a tanta gente a diario en ‘La Voz de la Mañana’, que están despertándose, que van en camino al trabajo o a la escuela, acompañándolos, informándolos, que pueden saber lo que les espera para su día, para su semana, ¿No Pau?

Paulina Sodi: Así es, es una responsabilidad enorme la que tenemos en nuestras manos, es un programa de 2 horas en vivo y en streaming, en donde la capacidad del espectador es distinta a la tele habitual. No tenemos un público en donde está en casa, en donde nos está oyendo constantemente, aquí el interés del auditorio es ahora alrededor de 15 o 20 minutos, en donde tienen toda su atención puesta en nosotros, en lo que estamos diciendo. Entonces, es una responsabilidad enorme en dar datos fidedignos e información oportuna al momento, al instante, y además hacerlo de una manera dinámica, divertida, que se diviertan y que se enganchen con nosotros.

Carolina Sarassa. Foto: Mezcalent

–¿Cómo es él acople de ustedes dos en un show que no es lo mismo hacerlo en la tarde, al mediodía que encontrarse con sus humores de las mañanas?

Paulina Sodi: Somos dos personalidades completamente distintas, pero que a la vez se complementan con muchos gustos en común. Por ejemplo: el amor hacia los animales, en particular hacia los perros, que lo decimos constantemente en el noticiero. La levantada es difícil, no te vamos a mentir, nos encanta lo que hacemos, pero levantarte a las 4 de la mañana es difícil, nuestro equipo se levanta todavía más temprano, para estar con la información, pero es tan agradable, es un equipo que se lleva tan bien, aportan ideas, no solamente en cuestión de producción, los técnico, los camarógrafos, aportan, suman, participan, y eso hace que sea muy agradable trabajar con ellos. Entonces, que sea a las 4 de la mañana no te pesa, porque vas a un lugar que te gusta, que te la pasas bien, que lo disfrutas y creo que eso se transmite al aire.

Carolina Sarassa: Yo creo que gente siempre tiene esa queja, de que el día solamente dura 24 horas, nuestro día yo creo que sí dura exactamente escasas 24 horas. En mi caso tengo 2 niños pequeños en casa. Por ejemplo, anoche bañaba a la niña y me metió un dedo al ojo, lo tengo súper rojo, pero afortunadamente existen pestañas, existe maquillaje que nos permite vernos un poquito más despierta de lo que realmente estamos. Yo salgo de aquí, después de ‘Edición Digital’, a la 1 de la tarde, llego a mi casa en modo zombie, pero llego a estar con mis hijos, que es algo maravilloso.

Como decía Pau sí es cierto, aquí todos contribuimos a lo que es ‘La Voz de la Mañana’, estamos en medio de un segmento y de repente levanta la mano nuestro camarógrafo y dice: “Oigan y qué tal si en la próxima intervención hacemos esto”… Y poquito a poquito vamos armando lo que ustedes ven al aire, porque eso, es tan temprano que muchas veces llegamos, y apenas estamos armando lo que ustedes van viendo, que va a salir al aire en cuestión de 5, 10 o 15 minutos.

Paulina Sodi: Incluso al minuto, cuando hay información de última hora, nos dicen y conforme va saliendo la información, la vamos dando, y nos vamos, así como diríamos, echando la mano, ella va aportando lo que va recibiendo, yo voy a encontrar todos los datos, y así nos vamos pues complementando en materia informativa, para que la gente tenga la información de último minuto, de primera mano.

Carolina Sarassa: Debemos hablar así (con señas) porque a veces Pau todavía está hablando, y yo quiero decirle algo y ella está muy seria hablando y yo (con señas).

Paulina Sodi: Pero ya nos leemos, eso es un proceso que nos ha costado porque no habíamos trabajado nunca juntas, pero ya nos leemos, ya sabemos cuando alguna tiene algo que decir o tiene un dato adicional.

-Paulina, ¿qué es lo mejor y lo no tan top de Caro, y Caro qué es lo mejor y lo no tan top de Pau?

Paulina Sodi: Yo creo que lo mejor es que nos hemos adaptado de una manera fabulosa. En un año que llevamos trabajando juntas, yo siento como que llevamos mucho más ha sido una manera de trabajar, de manera conjunta, muy fácil, muy suave, muy diría yo dulce, al momento de decir hacerlo.

Lo no tan top, yo la verdad que no me enfoco en las cosas negativas, evidentemente hay días en los que yo tengo una manera de pensar y ella tiene otra, pero encontramos la manera de dar a conocer los dos puntos de vista, porque va a haber gente que se va a identificar con ella, y habrá otros que se vayan conmigo, entonces todo suma.

Carolina Sarassa: A mí me encanta de Pau que siempre está tan informada de todo en su trabajo, tan en serio, a mí mi trabajo es tan importante, yo tengo cuatro bebés: Noah, Chloe, Edición Digital y La Voz de la Mañana, y me encanta saber que tengo al lado a una compañera que le importa igual o más, nuestro noticiero, me encanta saber que nunca Paulina va a llegar y va a ver una noticia sin saber de qué está hablando, así que ese respeto que le tengo yo a mi trabajo, también lo comparte Paulina… Es un equipo maravilloso que poquito a poquito nos hemos estado conociendo, y fue bueno eso que no nos conocíamos porque llegamos de la nada, nos lanzan, éramos más presentadores, luego dicen que eran 2 presentadoras, y somos tan diferentes, pero tenemos la esencia humana que es lo más importante.

–¿Cuál es la diferencia desde el lado de atrás de la tele o del streaming o del teléfono, entre la tele y lo que están haciendo ahora?

Carolina Sarassa: La inmediatez, yo creo que es algo maravilloso porque en televisión a veces nos toca esperar a que llegue ese momento en que va a hacer el noticiero, aquí en streaming estamos en vivo con ustedes, hay una noticia que está pasando en este segundo y tenemos la oportunidad de, habla el gobernador, hablamos con el gobernador, durante huracán tuvimos la oportunidad de estar en vivo durante 5 horas consecutivas, llevándolos directamente donde está la noticia y también el tema del teléfono, la gente puede vernos. El otro día estábamos de viaje, y alguien nos dice en California, que conduce camiones, que escucha ‘La Voz de la Mañana’ mientras va en su camión trabajando, así que eso no se puede hacer una televisión.

Paulina Sodi: A parte de la inmediatez, la rapidez con la que tienes que informar, la dinámica es distinta, la capacidad de atención es diferente, tú acompañas a las personas en las actividades, no es como que te prenden, como es en la tele y ellos siguen haciendo sus cosas y se escuchan una palabra que les llama la atención entonces voltean y van a ver que esté sucediendo. Aquí ellos te están llevando su día a día, ellos te llevan al gimnasio, te llevan en el coche, te llevan a la oficina y te están poniendo atención, entonces tienes que encontrar la manera de captar esa atención y de mantenerla lo más posible, para que permanezcan contigo, porque en cualquier momento van a ser otras cosas, se van a parar del escritorio, se van a ir del gimnasio, van a bajarse del carro y ya se perdió.

-La inmediatez ¿crea más responsabilidad a la hora de informar?

Carolina Sarassa: Sí, totalmente de acuerdo clara porque es algo tan inmediato que acaba de llegar que tienes que asegurarte que es la información correcta, tenemos una responsabilidad tan grande, somos 60 millones de hispanos en Estados Unidos, estamos solamente a unos cuantos días de elecciones de medio termino, y la gente hispana en particular siento yo que confía tanto en lo que ve en sus noticias, especialmente en la marca TelevisaUnivision, en ViX, ellos confían en lo que dicen Paulina Sodi, en lo que dice Carolina Sarassa, en lo que dice Jorge Ramos para tomar su decisión diaria, imagínense la importancia que tiene cualquier frase que venga de ‘La Voz de la Mañana’. Yo jamás quisiera que alguien tome una mala decisión y diga: “Es que Carolina del noticiero me dijo”… Entonces siempre es como que tratar la información como se la diríamos a un hermano, a un amigo, con la mejor de las intenciones, para que esa persona tome su mejor decisión del día, porque estamos hablando de las vidas de nuestros televidentes.

Paulina Sodi: Además tenemos un equipo la verdad muy profesional, en el que antes de que nosotros tengamos la información para poder compartirla, ellos ya la revisaron y la revisaron y la revisaron, entonces nosotras, confiamos de tal manera en nuestro equipo, que sí en el caso de nuestra productora, que es Leida Anzona, me dice: “Esto es lo que está sucediendo”, yo confió plenamente en ella, en lo que me está diciendo, que lo que me está dando es verídico, y que tengo la responsabilidad de informar pero con veracidad, entonces es una cadena para evitar errores.

–Si tuviera que decir 3 claves del éxito de ‘La Voz de la Mañana’, ¿Cuáles serían?

Paulina Sodi: Espontaneidad, sí porque a veces nos salimos del guión, y nos ponemos hacer cosas.

Carolina Sarassa: Verdad.

Paulina Sodi: Y yo creo que dinamismo, porque pasamos de un debate político, a una entrevista con un doctor, a una entrevista con un artista, a ponernos a bailar salsa o lo que nos pongan a bailar, y yo bailo más que Caro, pero yo creo que eso sería.

Carolina Sarassa: Yo creo que sería también en la voz, porque somos la voz de todos ustedes. Cuando alguien ve ‘La Voz de la Mañana’, de 7 a 9 de la mañana a través de la plataforma ViX puede saber que pueden tener la conversación más informada de sus días, si van a un date ustedes pueden saber de política, música, qué es lo que está pegado. Pau lo mencionaba muy bien, tenemos aquí a nuestra productora ejecutiva, Leida Anzola, y somos un equipo maravilloso también, donde brillan las mujeres, esta mañana yo lo estaba pensando estaba Jessica Delgado, estaba Socorro, Daniela, Paulina, Carolina… Cada vez más mujeres al poder, eso me gusta.

-¿Qué le dicen al público al que ustedes acompañan y a la vez ellos los acompañan a ustedes?

Paulina Sodi: Gracias, muchas gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en este nuevo servicio de streaming que es ViX y es ViX Pluss, por confiar en este nuevo concepto que es ‘La Voz de la Mañana’, y pedirles encarecidamente que nos compartan con aquellas personas que no nos están viendo aún, para que esta familia cada día se haga más grande.

Carolina Sarassa: Yo diría que estoy orgullosa de cada uno de ustedes, que nos encanta escuchar sus historias, personas que de la nada han llegado a tenerlo todo aquí en Estados Unidos, que todos los días nos empoderan, que nos inspiran. Aquí en ‘La Voz de la Mañana’ me emociona muchísimo cada vez que tenemos la historia de una persona que no tenía nada en este país, y de repente abrió una compañía de limpieza y ahora está creando millones de empleos. Nada muy orgullosa de ustedes, es un privilegio que ustedes permitan que cada mañana Paulina y Carolina pues los informemos, los acompañemos, porque estos es un trabajo en equipo, ustedes son ‘La Voz de la Mañana’, ustedes son los que traen todas esas ganas de trabajar.

Paulina Sodi: Pero hay que resaltar, nos ven en Estados Unidos, pero nos ven en México, en Latinoamérica, España, Colombia, es un país que nos da muchísimo y que nos escriben bastante, nos enfocamos en información de los Estados Unidos, pero nos ven en muchas partes y eso nos llena de mucho orgullo y de mucho agradecimiento.

Carolina Sarassa: Somos el número uno de ViX

Paulina Sodi: No le digan a nadie, pero sí.

MIRA LA ENTREVISTA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS NOTICIAS:

-Confirmado: Paulina Sodi firma con Univision para ser presentadora de noticias

-Carolina Sarassa corrió a emergencias porque su bebé no se movía

-Estrenan “Noticias Univision 24/7” por la plataforma de streaming PrendeTV