La casa de infancia de Gwyneth Paltrow está en venta por $17.5 millones de dólares

La casa de infancia de la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow en Santa Mónica, California, entró al mercado de bienes raíces con un costo de $17.5 millones de dólares.

Esta propiedad perteneció a la familia Paltrow desde 1976, año en el que los padres de la actriz, Bruce Paltrow y Blythe Danner, compraron el lugar. La propiedad se mantuvo a su nombre hasta el año 2006.

La mansión es, desde 2008, del magnate de la mezclilla Jerome Dahan, cofundador de las líneas de mezclilla de lujo Citizens of Humanity y 7 for All Mankind.

Según ‘Mansión Global’, actualmente la mansión se mantiene en perfecto estado y con varios toques de modernidad, aunque su construcción data de 1913. Su construcción se hizo en un lote doble con vegetación tropical.

No se tiene el número exacto de extensión de la casa principal pero sí se sabe que tiene múltiples comodidades como seis habitaciones, siete baños, sala de estar, sala principal, vestíbulo, comedor, cocina, cuarto de lavado, bar, sala de cine y más.

En el interior destacan varios detalles como sus paredes de vidrio con vista al patio, paredes de yeso veneciano, sistemas de seguridad y un moderno sistema generador de energía de respaldo.

Su cocina es bastante atractiva por tener una isla central con encimera de mármol, alacenas color gris claro y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para tres vehículos y una casa para huéspedes de dos plantas con gimnasio, sauna seco, oficina y todas las comodidades posibles.

En su exterior destacan áreas verdes en perfecto estado, terraza, piscina y otros espacios ideales para pasar la tarde al aire libre con familiares o amigos.

