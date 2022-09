Gwyneth Paltrow realizó un desnudo artístico para celebrar la llegada a sus 50 años

La actriz Gwyneth Paltrow no perdió la oportunidad de compartir con sus más de ocho millones de seguidores de la red social Instagram una foto donde luce un desnudo artístico, donde además predomina el color dorado. De esta manera, agradeció por un año más de vida, y es que el pasado 27 de septiembre cumplió 50, y sin duda se conserva bastante bien.

“Lo único que sé es que me están pintando de dorado y que tengo que estar desnuda. Me siento tan bien al cumplir 50 años, y se trata de expresar esa sensación de energía y optimismo que estoy experimentando”, reveló un comunicado de prensa de Goop.

Para este arte el fotógrafo Andrew Yee fue el encargado de la producción para dejar capturado un grandioso momento, mientras que Lottie, quien es reconocida por maquillar a grandes personalidades del mundo del entretenimiento fue la que llevó a la estadounidense a convertirse en una “diosa dorada”.

“Asegurarse de que la piel de su rostro y cuerpo estuviera muy, muy humectada… montones de polvo dorado“, explicó la profesional durante este proceso de transformación donde Paltrow posó como Dios la trajo al mundo, solamente que se encuentra mucho más grande.

La ganadora de un Óscar se refirió al proceso de envejecimiento por el que se encuentra atravesando, y aparentemente lo ha tomado de la mejor manera posible, pues siente que es una bella etapa la que está viviendo, al tiempo que considera necesario que la mentalidad de los seres humanos se vayan abriendo.

“Creo que envejecer es realmente algo hermoso. Solo necesitamos abrir nuestras percepciones. A medida que te vuelves más tú mismo, en integridad, tu vida realmente se abre”, añadió la actriz de ‘Iron Man’. View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Aunque para muchos fue sorpresa verla así, pues no es la primera vez que ella se quita toda la ropa y posa frente a una cámara, y es que fue para la celebración de su cumpleaños número 48 cuando también lo hizo.

