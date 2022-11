José Eduardo asegura que Victoria Ruffo le hablará sobre la boda falsa con Eugenio Derbez, pero en su lecho de muerte

José Eduardo Derbez apoya a su mamá, Victoria Ruffo, quien se niega a contar su historia al lado de Eugenio Derbez en una bioserie, pues hasta él mismo afirma que sólo se enterará de todo sobre la “boda falsa” de sus padres, cuando su madre esté a punto de morir. “Hace bien, hace bien. Ayer me contó cuando estábamos sentados en la mesa y me dijo que le preguntaron eso, le digo ‘no, no, no vayas a contar nada’”.

El famoso actor también agregó: “De hecho todo lo de la ‘boda falsa’, yo creo que me lo va a decir en su lecho de muerte”.

La recuperación de su papá va más rápido de lo que esperaban, aunque el mismo Eugenio publicó a través de sus redes que la terapia física le ha resultado una experiencia muy dolorosa. “Va muy bien, la verdad va mucho mejor; pensamos que iba a ser un poquito más lento, pero va muy bien”.

José Eduardo aún no ha podido ir a visitar a su padre desde que tuvo el accidente, pero espera pronto reunirse con él. “Todavía no, justo por tanta ‘chamba’ no ha habido tiempo, pero creo que ya como en una semana tendré un espacio para ir a verlo”.

