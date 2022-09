Niurka Marcos habría arremetido contra la persona que reveló la elevada suma que cobra por sus shows

La vedette Niurka Marcos siempre ha sido muy controversial por el estilo de vida que lleva, y es que desde su salida de ‘La Casa de los Famosos 2’ no ha parado de dar temas por hablar aunque en esta ocasión se trata de los elevados costos que ella presuntamente estaría cobrando para poder dar un show.

El programa de entretenimiento ‘Chisme No Like’ tuvo la posibilidad de acceder a algunas capturas de pantalla de una conversación en la que aparentemente estaría vinculada la cubana. A su vez, Marcos cobraría 10 mil dólares por una duración de dos horas, lo que serían aproximadamente 199 mil 585 pesos mexicanos.

El hecho se habría registrado cuando una fundación que apoyan a la comunidad LGBTIQ+ y que trabajan con personas que atraviesan problemas de adicción querían conocer cómo era el proceso de contratación y saber cuánto cobraba.

Sin embargo, esto no sería lo único porque ella tendría más solicitudes para poderse presentar, y es que se trataría de vuelos en primera clase, dos habitaciones que se encuentren en un hotel cinco estrellas y cuando ella deseara trasladarse poder hacerlo en una camioneta privada.

La pareja del actor Juan Vidal se habría molestado por la divulgación de la conversación donde querían que ella prestara sus servicios, pero, tras las elevadas sumas de dinero que pide, más las exorbitantes exigencias que hace para poder presentarse la fundación no aceptó.

“No puedes romper anonimatos y grosera me dijo ‘pende**, pinc** vieja, hija de tu p*** madr* y vete a la verg*. Yo le dije, cómo te consta que soy yo, controle su vocabulario, no estamos en tu rancho”, fue la denuncia que emitió la persona afectada.

Las fuertes palabras no habrían llegado hasta ese punto porque ella presuntamente respondió: “Me vale madr*, yo no le tengo miedo a nadie, tú vas a ver y te voy a hacer mil cosas y al Ceriani también, pende**”, revelaron en el mencionado programa.

En medio de la polémica, Javier Ceriani uno de los conductores de ‘Chisme No Like’ se vio en la obligación de poner una denuncia, debido a que su vida podría correr peligro, y es que además no habría dejado de recibir llamadas de personas cercanas a la vedette.

Te puede interesar:

· Juan Vidal recibió con rosas y abrazos a Niurka Marcos tras su llegada a Miami

· Niurka Marcos sobre su relación con Juan Vidal: “Lo que sentimos es animal”

· Juan Vidal envió un repentino mensaje sobre el romance que sostuvo con Niurka Marcos