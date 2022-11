¿Regresará Messi al Barcelona? Leyenda del equipo culé lo ve muy difícil

En medio de la novela por el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona y los intentos del Paris Saint-Germain (PSG) por hacer que se quede, el icónico centrocampista español Andrés Iniesta, ha dejado saber que el segundo ciclo del del argentino en el conjunto culé, luce más utópico que real.

En una entrevista concedida al diario AS, Iniesta dejó saber que, si bien no puede saber que piensan Messi y Laporta, no ve fácil que ‘La Pulga’ regrese a la Ciudad Condal el próximo año.

“Fácil no parece, desde luego, pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Si me gustaría? Más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”, afirmó el centrocampista que sigue activo en el fútbol de Japón.

Por otra parte, se le preguntó por su gran amigo y actual entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández y sobre su comunicación, el ex internacional con la selección de España reveló que sí hablan seguido pero no siempre de fútbol.

“Mantenemos un contacto frecuente, pero, cuando hablamos, no lo hacemos de táctica o del equipo rival. Está haciendo algo que él quería, se encuentra preparado para ello y, además, está en casa. Sabía el reto tan mayúsculo al que se enfrentaba y, como amigo, lo que le deseo es que todo le vaya lo mejor posible”, indicó.

Asimismo, en la entrevista surgió el nombre de Pedri González y la comparación que le hacen con él, a lo que Iniesta consideró que no será un motivo de presión para el joven jugador.

“¿Que comparen a Pedri conmigo? No le va a afectar ni condicionar para nada. Pedri disfruta jugando al fútbol y le da igual el Bernabéu que la plaza de su pueblo. Eso se nota y, por eso, no creo que le influya. Las comparaciones no son agradables porque solo son ruido. Yo tengo mi historia y él tiene que hacer la suya y tiene potencial suficiente para ser un referente en su equipo y en la Selección”, subrayó.

