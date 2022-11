Shakira besa los pies de su padre y le dicen: “Eres una reina y mereces un rey, no un villano”

Shakira es una hija que honra a su madre y a su padre, que lo cuida y está pendiente de sus necesidades, y mucho más ahora que éste ha estado mal de salud. Hace unos días la cantante colombiana dio una muestra del gran amor que siente por él y dejó que su pública fuese testigo de esto a través de Instagram. El video también permitió ver cómo el padre de la cantante ha mejorado considerablemente su estado de salud.

William Mebarak Chadid estaba practicando ejercicios de rehabilitación junto a la cantante, quien lo alentaba y aplaudía su logro al demostrar que éste tiene fuerza en las piernas. A tanto llegó la felicidad de Shakira por el trabajo realizado por su padre que le ha besado los pies. Muchos ya habían dicho en el pasado que Shakira besa, literalmente, el piso que camina su papá, y ahora con esto queda claro que en efecto es así.

Para las personas que admiran a Shakira, este acto de amor no pasó desapercibido, todo lo contrario. El ejemplo que la ex de Gerard Piqué está dando es arrasador y los mensajes de amor que le han enviado son muchísimos.

Captó la atención de nuestros ojos, las palabras que le dejó la actriz peruana Stephanie Cayo le dejó caer. Cayo, quien en Instagram lleva por nombre @unlunar, escribió: “Eres una reina y mereces un rey, no un villano”. Esta famosa actriz es conocida por las varias telenovelas y películas que ha estelarizado, una de éstas “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la cual se encuentra disponible a través de Netflix en el servicio para Estados Unidos.

Entre los otros mensajes que ha recibido Shakira, tras el video con su papá se encuentra este otro: “El hijo que honra a su padre y -a su- madre será bendecido”. Mientras que la cantante acompañó dicho video con estas palabras: “Y la vida es algo que pasa entre visitas de hospital y disfraces de Halloween”. Y es que parece que Shakira se toma Halloween muy en serio: View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Lee más de Shakira aquí:

Chiquis Rivera no pierde la fe y sigue buscando la atención de Shakira con un nuevo mensaje

En medio de la ruptura con Gerard Piqué, Shakira realiza una triple ‘transformación’ para hacer felices a sus hijos [Fotos]

Shakira le hace terapias a su padre desde la clínica y tras su evolución se emociona y le besa los pies