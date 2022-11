Brazos dominicanos hicieron historia y Houston Astros propinó juego sin hit ni carrera a Philadelphia Phillies en el Juego 4 de la Serie Mundial [Video]

La actuación de los lanzadores dominicanos Cristian Javier, Bryan Abreu y Rafael Montero junto a la labor del cerrador Ryan Pressly nuevamente fueron trascendental para Houston Astros luego que este miércoles propinaran un no hit no run a Philadelphia Phillies para adjudicarse el triunfo 5-0 en el Juego 4 de la Serie Mundial.

En el caso particular del abridor Javier, el derecho trabajó por espacio de seis innings sin permitir carreras, con dos boletos y nueve ponches, justo la mitad de los bateadores que enfrentó.

Sólo dos lanzadores han tenido una salida de seis o más entradas, sin permitir hits y con dos bases por bolas o menos en Serie Mundial: Cristian Javier y Don Larsen, quien lanzó juego perfecto en 1956 con New York Yankees a Brooklyn Dodgers.

El protagonismo de Abreu continuó de la mejor manera con lo hecho por Javier al propinar tres ponches en el séptimo inning mientras que el 8vo inning fue retirado con un abanicado por Montero.

La ofensiva también su cuota de importancia por intermedio de Alex Bregman, que impulsó par de carreras, y Yulieski Gurriel con una impulsada y par de hits en cuatro turnos. Alex Bregman comes through with a HUGE 2-run double. #WorldSeries pic.twitter.com/Pa82NrQUys— MLB (@MLB) November 3, 2022

Como curiosidad, Roy Halladay vistiendo el uniforme de Philadelphia Phillies logró también un no hit no run en postemporada; fue en 2010 en el Juego 1 de la Serie Divisional ante Cincinnati Reds.

Ahora con el no hitter y la igualdad en la serie 2-2 los Astros irán con todo hacia el Juego 5 de la Serie Mundial que se disputará este jueves y será el último en la ciudad de Philadelphia.

