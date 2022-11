Clarissa Molina se viste como una Barbie deportiva, con todo y leggings en verde neón

Halloween le permite a las celebridades ser quienes quieran ser, y parece que en este año Clarissa Molina tenía muchos deseos de convertirse en toda una Barbie de tamaño real. La joven reportera de El Gordo y la Flaca se disfrazó de dicha muñequita pero llevando su atuendo deportivo.

Con aretes en forma de rayos y un bodysuit fucsia a juego con los leggings verde neón, hacen que Clarissa Molina logre que nadie la ignore. La prometida de Vicente Saavedra se veía maravillosa y preciosa. Todas las estrellas de Univision reaccionaron a su publicación con ojos de amor y corazones en rojo.

Días antes Clarissa Molina ya había incendiado las redes al posar con un vestido rojo de cuero con un escote sumamente pronunciado, parecía que debajo de la pieza no llevaba sostén y es que la misma copa del vestido parecía no permitirlo. Sin embargo, es sabido que este tipo de diseños suelen llevar el sostén, en ocasiones, incorporado. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Hay que señalar que la también actriz y modelo está preparando su boda y muchos creen que en enlace de la dominicana podría llegar a celebrarse en Navidad, sin embargo esto es pura especulación de momento, ya que nadie ha revelado ni filtrado información acerca de la boda de Molina con Saavedra. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Se espera que muchas celebridades de la cadena Univision estén invitados, aunque se cree que podrían no ser tomados en cuenta algunos conductores de Despierta América, ya que se dice que para la boda de Francisca Lachapel, las únicas que recibieron invitación de El Gordo y la Flaca fueron Lili Estefan y Clarissa Molina.

