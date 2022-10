Clarissa Molina quedó expuesta con sus leggings negros: tiene un mini cintura

Clarissa Molina lleva mucho tiempo tonificando su figura, entregada al ejercicio y luciendo un aspecto mucho más estilizado. Los logros de este trabajo se ven en su día a día y ahora más que nunca después de verla bailar llevando un par de ajustados leggings negros que dejan a la vista la mini cintura que posee.

Famosos y admiradores han reaccionado al video, celebran el talento y la belleza de la dominicana. Y es que baila tan bien la bachata como el mismísimo Jomari Goyso e impone estilo con su atuendo tan deportivo como chic. Una fan le consulto sobre las marcas de cada prenda y Molina informó que éstas son de Nike y Lululemon, respectivamente.

El cabello de Clarissa también ha despertado gran interés, y por eso ella lo presume cada que puede y le enseña a sus fans cómo le da más volumen a éste con un sólo movimiento. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Recordemos que antes de finalizar el año, el programa de “El Gordo y la Flaca” vivirá una fiesta por todo lo alto y es que se casa Clarissa Molina con su prometido, el empresario Vicente Saavedra, así que todos saben que la dominicana se está preparando para este gran día. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Lee más de Clarissa Molina aquí:

Clarissa Molina muestra que es una experta bailarina de bachata con ?Monotonía?, el nuevo tema de Shakira

Clarissa Molina tendría ciertas condiciones para conocer si califican como invitados a su boda con Vicente Saavedra

Carlitos ?El Productor? y Clarissa Molina invitan a ver ?Mira Quién Baila: All Stars? con una divertida coreografía