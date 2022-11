Daniel Radcliffe: “J.K. Rowling hirió a fans de Harry Potter por comentarios hacia la comunidad transgénero”

Daniel Radcliffe, quien protagonizó las películas de Harry Potter, nuevamente dio a conocer su postura en contra de J.K. Rowling hacia la comunidad transgénero.

Radcliffe, de 33 años, afirmó que los jóvenes fanáticos de la saga estaban “heridos” por las agresiones de Rowling y por ello desde un inicio mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ+ al pronunciar la frase “las mujeres transgénero son mujeres”, en 2020.

“La razón por la que sentí que necesitaba decir algo cuando lo hice fue porque, particularmente desde que terminé Harry Potter, conocí a muchos niños y jóvenes queer y trans que tenían una gran identificación con mi personaje”.

“Y al verlos heridos ese día, quería que supieran que no todos en la franquicia pensaban así. Eso fue muy importante“, dijo en una entrevista para IndieWire.

El actor británico agregó que para él era fundamental dar a conocer su postura contra la escritora debido a que ha colaborado con The Trevor Project, una organización que ayuda a prevenir suicidios en la comunidad.

“Fue realmente importante, porque he trabajado con Trevor Project durante más de 10 años, así que no creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada“, sostuvo.

En junio de 2020, J.K. Rowling fue acusada de transfóbica tras burlarse de un artículo en línea que usaba el término “personas que menstrúan” en lugar de la palabra “mujeres”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿(Será) Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?“, escribió la británica al hacer referencia a la palabra women, mujer en inglés.

Cabe mencionar que la polémica también enfrentó la desaprobación por parte del elenco de Harry Potter, incluidos Emma Watson y Rupert Grint, quienes emitieron su postura a favor de la comunidad transgénero.

