Niurka Marcos acalora Instagram con un ajustado atuendo que cubre poco sus senos

Tras su ruptura amorosa con Juan Vidal, la siempre polémica y sensual Niurka Marcos continúa imparable y ahora se animó a promocionar unas fajas colombianas confeccionadas con telas terapéuticas y ortopédicas que le ayudaron a lucir más bella que nunca.

A través de su cuenta de Instagram, la cubana publicó algunas postales y videos de la sesión fotográfica que realizó para la marca @skinbyerikavega, mismos que elevaron la temperatura de sus admiradores debido a que la actriz y cantante aparece enfundada con el ajustado atuendo color negro que deja en evidencia su figura de tentación y cubre poco sus senos.

“Desde la locación de la sesión de fotos para @skinbyerikavega sintiéndome muy bella ✨✨✨💫🌙⭐️”, escribió al pie de uno de los clips donde se le ve caminando y girando para que sus fans puedan apreciar en su totalidad lo bien que luce su cuerpo con la atrevida prenda.

Desliza

Recientemente, Niurka Marcos dejó en claro que a sus 54 años de edad mantiene unas curvas bien definidas gracias a que realiza extensas rutinas de ejercicio. Así lo demostró en un video que publicó en donde se le ve entrenando con pesas y usando un diminuto bikini estampado tipo hilo dental. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

