La novia de Julián Gil le regaló unos particulares zapatos que hicieron estallar de la risa a sus seguidores

Julián Gil recibió un particular regalo por parte de su novia, Valeria Marín. El actor y presentador de televisión argentino publicó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, en donde muestra ese presente que le dio su amada.

El obsequio se trata de una especie de zapatos para estar en casa en forma de pies muy grandes. Gil los mostró primero poniendo la cámara hacia abajo para grabarlos y luego subió la cámara ante un espejo y apareció sin camisa para darle las gracias a Marín por el detalle que tuvo con él.

“Miren nada más lo que me acaba de regalar mi novia. Que belleza, estas chanclas están increíbles. Gracias, mi amor. Eres la mejor”, le dijo el presentador de ‘Siéntese quién pueda’ parado frente al espejo y presumiendo sus abdominales y pectorales.

Las reacciones de los seguidores d argntino no se hicieron esperar. Muchos de ellos respondieron entre risas. “Jajajaja estan bueniiiisimos”, “jjjajja se nota que te quiere mucho”, “Jajaja increíble… Necesito unos también”, “Están muy originales y graciosas” y “Super cómico con las chancletas”, le dijeron algunos de sus seguidores.

Julián Gil y Valeria Marín frecuentemente presumen su amor en las redes sociales. Hace algunas semanas el argentino reveló que su novia le regaló un anillo, sin necesidad de que se comprometieran en matrimonio.

“Me dijo ‘nosotros estamos atornillados’ y me dio… Me emociono porque me dijeron esto es muestra de que estás atornillado a mi y yo me siento atornillado. Y para eso nosotros es mucho más importante que un matrimonio, un papel. Yo me siento comprometido aunque no tenga este anillo”, explicó el actor desde el ser de ‘Siéntese quien pueda’, después de mostrar el anillo que tenía en su dedo.

