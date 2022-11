Yadhira Carrillo asegura que no es dueña de una mansión en Illinois

La actriz mexicana Yadhira Carrillo ha negado que tiene una lujosa mansión en Lake Forest, Illinois, y también negó su relación con un italiano hombre millonario más joven que ella.

Estas declaraciones las hizo la actriz en el programa de televisión ‘Ventaneando’, donde también aseguró que iba a iniciar un proceso de demanda hacia los que comenzaron a difundir la información falsa.

Este rumor comenzó en el canal de YouTube ‘Con Salsa’, conducido por Jorge Carbajal y El Filip. Todo esto pasa a la vez que el esposo de Carrillo, Juan Collado, está en prisión.

Carrillo dijo: “Decidimos que este tipo de temas los lleve directamente el abogado Pous, que se sabe es top en estos temas. Lo que digan que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que a partir de ahora, haga de un comentario que lo pruebe, nada más, así de simple”.

La actriz será representada por el abogado Guillermo Pous, quien fuera albacea de Juan Gabriel.

También habló sobre la manera en la que algunos medios de comunicación están trabajando: “Es increíble cómo de repente se les hace tan fácil faltar al respeto, es increíble cómo una persona puede ser capaz, con la mano en la cintura, de crear toda una historia alrededor. Son muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos. Digo no me extraña, es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar”.

Según el programa de YouTube ‘Con Salsa’, la supuesta mansión de Carrillo está a la venta por $5,9 millones de dólares.

Se sabe que esa propiedad fue construida en 1914 bajo el diseño del arquitecto David Adler.

La casa principal está distribuida en tres plantas con ocho habitaciones, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, cava de vinos, bar, oficina, biblioteca, sauna y otras comodidades.

Como la mansión de cualquier famoso de Hollywood, esta propiedad también tiene extensas áreas verdes con piscina, área de spa, jacuzzi, fuentes, cancha de tenis y otros lujos al aire libre.

