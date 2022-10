Conoce la casa que Matías Novoa podría estar compartiendo con Michelle Renaud

El actor chileno Matías Novoa y la actriz mexicana Michelle Renaud han confirmado recientemente su relación, la cual nació tras su participación protagónica en la telenovela ‘La Herencia’.

En redes sociales la pareja se ha mostrado muy feliz e incluso han asegurado que están listos para formar una familia juntos con todo e hijos.

También se ha comenzado a especular sobre que posiblemente ya están viviendo juntos, aunque no está confirmado y tampoco se sabe cuál propiedad estarían compartiendo.

Novoa vive en Ciudad de México desde 2007 y gran parte de lo ha hecho en una agradable casa rodeada de naturaleza que han compartido en redes en muchas ocasiones.

El chileno ha mostrado mayormente la sala de estar de su casa, la cual usa para enseñar una de sus pasiones: la fotografía. En casi todas las fotos se nota cómo toma las fotos jugando con las luces y sombras.

También se puede ver que la casa tiene un patio con jardín y grandes árboles, ideal para disfrutar del aire fresco y los sonidos de la naturaleza.

Se nota que el lugar no es demasiado lujoso, no tiene un diseño moderno ni en su estructura ni en su decoración. Tiene muebles tradicionales y elementos decorativos clásicos que no son demasiado llamativos.

Además de la naturaleza rodea la propiedad, este lugar llama la atención por las grandes ventanas que permiten una linda vista y luz solar natural en el interior.

