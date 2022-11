A Ninel Conde le dicen que se parece a Lyn May: “Se hizo tantas cosas en la cara que está irreconocible”

Ninel Conde fue invitada nuevamente a ‘El Gordo y La Flaca’, programa al que asiste con bastante frecuencia. En las redes sociales se han compartido imágenes de lo que ha sido esta nueva visita de la cantante y actriz al show y las reacciones de los televidentes no se han hecho esperar, tal como es habitual en estas plataformas digitales.

Esta vez los fanáticos de Ninel Conde se manifestaron acerca de la apariencia de la mexicana, pues señalan que su rostro ya no luce igual que antes. Incluso, la compararon con Lyn May. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron en referencia a esta situación:

“Parece otra persona, no es su rostro natural”, “Se hizo tantas cosas en la cara que está irreconocible”, “Tanta estirada en la cara se mira como Madonna, ya no da las esa piel”, “Se mira bien Lynn May! Que bueno que le arreglaron la cara”, “Oh no, ¿qué le pasó a su cara?”, “Esa pobre Ninel cada día asusta más” y “Ninel casi no se le ven los ojos” fueron algunas de las palabras que dejaron los usuarios de las redes sociales en una foto donde aparece Ninel Conde junto a Lili Estefan y Raúl de Molina.

Esta no es la única vez que Conde ha recibido críticas tras su visita al famoso programa. En el mes de abril ella asistió como invitada y en esa oportunidad la criticaron por su manera de caminar en tacones, pues lucía algo incómoda.

“Para qué usan esos tacos si no saben caminar”, “Tiene problemas en la pierna??? o simplemente no puede con esos zapatos?”, “A mi parecer tiene problemas con los zapatos… no la dejan caminar bien”, “Camina coja, sin elegancia, como si no supiera andar en tacones”, “La veo caminar y siento que sus pies sufren”, “Camina como que fuera primera vez que usa tacones”.

