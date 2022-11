Zlatan Ibrahimovic le lanza con todo a Pep Guardiola y al francés Kylian Mbappé

Zlatan Ibrahimovic sigue recuperándose de una cirugía en una de sus rodillas para volver cuanto antes a las canchas con el AC Milán, precisamente después de que se lleve a cabo el Mundial de Qatar y parte del próximo 2023. Mientras tanto, el sueco cumple con algunas entrevistas en distintos medios para conversar de distintos temas.

Hace unos días, el delantero que cumplió recientemente 41 años, reiteró que Francia aún lo extraña y que lo necesita, mientras que él, no. Unas palabras que ratifican su fiel estilo de egocentrismo. Además, también mencionó que el Paris Saint-Germain no ha ganará nada más allá de tener a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr.

Ahora, Ibrahimovic volvió a referirse de manera negativa con el joven atacante francés, quien es una de las estrellas del conjunto galo, también mostró su admiración por Erling Haaland y por último, le dejó un recado a Pep Guardiola.

“¿Si Mbappé hizo bien en quedarse en París? ¿Para quién? ¿Para él? No. Para EL PSG tal vez sí. Se puso en el puesto que más le importa al club y el club le dio las llaves de todo”, le comentó Zlatan Ibrahimovic a Canal Plus.

Zlatan Ibrahimovic : « Kylian Mbappé n’a pas fait le bon choix pour lui, mais pour le PSG oui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus grand que le club (…) Quand tu perds ta discipline, tu perds ton identité. »



(@CanalplusFoot) pic.twitter.com/IGOs9VrSu5 — BeFootball (@_BeFootball) November 2, 2022

“Nunca eres más grande que tu club, pero cuando un niño se vuelve fuerte, él puede generar ingresos fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores. Ese es el problema, y cuando sucede pierdes el control de tu persona y de tu identidad. Con esta nueva generación los padres creen que se convierten en estrellas, también hablan en los periódicos. Pero… ¿quién te crees que eres?”, prosiguió el sueco.

Además de hablar sobre Mbappé, también le dedicó unas palabras al otro delantero llamado a ser el “Rey de los goles” Erling Haaland, quien está teniendo una extraordinaria primera temporada con el Manchester City de Pep Guardiola.

“Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres”, declaró el delantero de 41 años.

Es importante resaltar que, el pasado de Ibrahimovic en el FC Barcelona no ha sido el mejor a lo largo su brillante carrera y todo gracias a su inconformidad por las decisiones del español Pep Guardiola, quien fue la principal causa de su salida de España.

👀🔥 Zlatan y un durísimo mensaje contra Guardiola



💬 "A mí no me lo permitió y tampoco a los demás"



🎙️ Canal + pic.twitter.com/0en9RIKvqV — Diario Olé (@DiarioOle) November 3, 2022

Debido a este recuerdo, Ibrahimovic ha querido advertirle de la mejor manera posible al noruego para que no viva lo mismo que él; y más cuando al mismo Haaland lo comparan con el sueco. Todo gracias a su potente físico a tan temprana edad y por su carácter.

¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás”, finalizó el sueco.

De esta manera, Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a hablar con los medios de la manera más espontanea posible, sin importar si se está refiriendo a una estrella de algún club importante en el fútbol del viejo continente.

Lee También:

Zlatan Ibrahimovic: “Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia”

“Seguiré jugando porque no veo a alguien mejor que yo”: Zlatan Ibrahimovic aplaza su retiro

Incombustible: Zlatan Ibrahimovic seguirá jugando con el AC Milan después de los 40 años de edad