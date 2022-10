Zlatan Ibrahimovic: “Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia”

La personalidad de Zlatan Ibrahimovic es una de las más contundentes y llamativas del mundo del fútbol, ya que con cada palabra da de que hablar en el mundo del fútbol. Un punto que lo pudieran recordar por siempre en el viejo continente.

A pesar de que no ha podido disputar ni un solo minuto en la presente temporada 2022-2023 con el AC Milán se tomó el atrevimiento de recordar su pasado con el Paris Saint-Germain y más porque sigue considerándose el mejor futbolista del mundo y el mejor delantero que ha pasado por el conjunto galo.

“Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia“, reiteró el sueco en una entrevista con Canal + Foot.

🗨️ "Depuis que j'ai quitté la France, il n'y a plus aucun sujet intéressant (…) Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Dieu."



“Francia me necesita, yo no necesito a Francia. Incluso si tienes a Kylian Mbappé, Neymar Jr. y Lionel Messi, pero eso no te ayuda porque no tienes a Dios”,finalizó el delantero sueco.

Estas palabras, aunque al final terminaron siendo con un tono de ironía, el sueco mostró una sonrisa y una risa que lo caracteriza al momento de hablar de él, de su profesionalismo y de su entrega a lo largo de su carrera.

Asimismo, el mencionar a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. también supone un balde de agua fría para una directiva gala que, ha apostado por todo para tener a los tres mejores futbolistas de la actualidad en su delantera, aunque no han éxito ningún éxito.

De esta manera, el atacante sueco a sus 41 años, el delantero del conjunto rossonero ha mencionado en algunas oportunidades que no anunciará su retiro cuando encuentre a un futbolista que sea mejor que él y que tenga un físico como el que ha mantenido durante su trayectoria.

