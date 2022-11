Mujer se vuelve viral al mostrar su impactante transformación tras su divorcio

Cuando estamos atrapados en una relación enfermiza, aunque no lo queramos, sí lo damos a conocer de distintas maneras, ya que el no ser feliz es algo que no se puede ocultar tan fácilmente.

El estar en una relación no correspondida puede llegar a convertirse en una gran loza sobre la espalda, la cual es complicada de superar, causando mucho dolor y desgaste en las personas que la viven, sentimientos que podemos llegar a reflejar de diferentes maneras.

Una de las señales que se dan cuando estamos en medio de un romance tóxico es la falta de atención en nuestra imagen personal, es decir, que físicamente nos vemos descuidados; atrás pudo haber quedado ese tiempo en el que te preocupabas por lucir bien y te conformas a tal grado en que te dejas y te olvidas de procurarte a ti mismo como se debe.

Sobre el tema, justamente en días recientes se ha vuelto viral un video en TikTok en donde muestra la espectacular transformación a la que se sometió una mujer tras romper con un mal matrimonio que la dejó completamente agotada.

“Cansada, engañada, descuidada”, es el texto que escribió en su video la usuaria @florecitaflor, quien en una primera foto se le puede ver un tanto descuidada, sin arreglarse.

Posteriormente, la mujer comparte una serie de fotos de cómo luce actualmente tras haberse divorciado, en donde ya se le puede ver como una mujer completamente empoderada, luciendo una figura espectacular, vistiendo ropa que su exmarido no le permitía usar.

