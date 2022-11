Aldo Denigris nos habla de su eliminación de Exatlón USA y asegura que hará el casting para LCDLF3

La salida de Aldo Denigris de Exatlón USA Edición Mundial fue un golpe fuerte tanto para la audiencia como para sus compañeros en la competencia. Sobre todo porque perdió en un circuito que no le es ajeno y en el cual la velocidad y la puntería eran la clave, dos aspectos en los que Aldo demostró ser uno de los mejores, sino el mejor.

Sobre su eliminación conversamos con el sobrino de Poncho Denigris, quien asegura que probablemente su salida de la competencia se deba a la falta de concentración, reconoce que se trabó mucho durante el circuito y acepta que le falló la puntería. Pero aquí les compartimos un video que él mismo subió a Instagram en donde se demuestra por qué llegaron a llamarlo “El Aquiles de los Contendientes”.

Al reflexionar sobre su paso por esta competencia internacional, Aldo describe su paso por Exatlón: “A lo mejor no estuve el tiempo que quería, yo me veía en una final. Yo me veía ganado Exatlón”, no dijo el deportista. “Pero creo que tuve un buen desempeño”.

Al salir de la competencia le comentamos a Denigris que él era uno de los más queridos por el público y esto le recordó que una vez enterado la tristeza volvió a sus ojos: “Me enteré al salir que el público sí me quería mucho… Por eso me puse más triste, por el público; pòdía haber dado más de mi, faltó quedarme hasta la final”.

Si algo aprendimos de Aldo dentro de esta contienda es que él siempre tomó los retos de frente y nunca se rindió sin presentar pelea, es más, aseguran que nunca tuvo miedo de nada: “Nunca tuve miedo a ningún contrincante, siempre iba confiando y con buena mentalidad. A lo mejor te presionabas un poco, pero con miedo nunca”.

El futuro, el equipo de famosos y La Casa de los Famosos

Aldo nos reveló que dentro de Exatlón el equipo azul no se ha percatado sobre la enemistad que existe, crece y se pone cada vez más insoportable en el equipo rojo -los famosos-. Afirma que ellos durante la competencia no demuestran falta de unión, que esto lo ha descubierto ahora que está eliminado: “Yo ni sabía que en el equipo rojo se estaban peleando, y es verdad no se llevan tan bien pero en frente de nosotros no lo demuestran”.

También se sinceró con El Diario de NY al revelarnos quién para él es el o la que merece ganar esta nueva edición de Exatlón USA. El atleta fue claro al decir: “Un azul, creo que ningún hombre ha ganado Exatlón y espero que gane quien sea, pero que sea azul”.

Sobre La casa de los Famosos, Aldo reconoce que le gustaría mucho entrar y que está dispuesto a realizar el video del casting. “A mi sí me gustaría, a lo mejor por algo salí antes y sí me voy aventar el casting”, dijo con total entusiasmo.

