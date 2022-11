Chiquis Rivera reveló que conoce muy bien a “los culpables” por su estado de ánimo

La cantante Chiquis Rivera a sus 37 años ha demostrado lo bien que luce, y así lo ha dejado saber a sus más de 5,5 millones de seguidores. Además, ha manifestado que se siente inmensamente agradecida por todo lo que le ha tocado vivir recientemente en su carrera artística, y una muestra fue en Premios de la Radio.

La ‘Abeja Reina’ se encargó de dejar un contundente mensaje a través de la mencionada aplicación y es que dejó claro que tenía un particular estado de ánimo que se debía a un grupo de personas, y es que se siente muy feliz y todo se lo debe a quienes no dejan de manifestarle su apoyo.

“Ustedes son los culpables… de mi felicidad! Los fucking AMO!!!! Gracias por sus actos de amor hacia mi persona”, fue el mensaje que acompañó las fotos que compartió.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar y es que muchos de los internautas manifestaron lo bien que se ve, así como han sido bastante receptivos con las libras menos con las que se ha mostrado. Por ello, otros también destacaron el talento que tiene, y que posiblemente pudo haber heredado de su madre, Jenni Rivera.

La intérprete de ‘La que está de moda soy yo’ a través de sus redes sociales no ha ocultado que se inyecta los labios. Por ello, uno de sus seguidores le pidió que no lo siguiera haciendo, debido a que considera que es una mujer radiante y no requiere de eso.

“Mamacita”, “Lo mejor y más bonito siempre”, “Hermosa , toda una reina”, “Siempre hermosa mi chula”, “Felicidades por todo”, “Bellísima, saludos”, “La más hermosa”, “Te amo”, “Te amo mi chaney”, “Bien hermosa como siempre”, “Te ves fantástica”, “Mamasota”, “Siempre tan hermosa, ya no te inyectes los labios”, “Te amo mi Chiquis, hermosa eres un toda una abeja reina”, “Gracias por existir”, “Gracias por entregarte a tu público”, “Mi niña hermosa cómo no amarte, si eres AMOR total”, “Sexy hermosa”, fueron parte de las expresiones que se registraron en el post de Instagram.

