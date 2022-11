Laura Bozzo desde La Mesa Caliente asegura que Gerard Piqué es un “desgraciado”

Laura Bozzo es oficialmente parte del programa “La Mesa Caliente” de Telemundo. La conductora de televisión de origen peruano es ahora compañera de Myrka Dellanos, Carolina Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe.

En uno de los enlaces recientes con el programa Bozzo habló sobre el retiro de Gerard Piqué ex de Shakira y ésta fue muy clara al definirlo como un “desgraciado”. Alegando que cuando hombres como él están con mujeres tan importantes como Shakira, con el tiempo parece que prefieren conformarse con menos, dijo en alusión a Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué.

Aquí el video:

Sobre la incorporación de Laura Bozzo a La Mesa Caliente hay opiniones divididas por parte del público en las redes sociales. Mientras que unos están convencidos de que es una sabia decisión por el tipo de polémica que ella genera con sus declaraciones, otros consideran que ésta rompe con la dinámica que lleva el programa desde sus inicios. Y es que Laura está acostumbrada a expresar lo que siente sin miramientos, mientras que el resto del equipo prefieren expresar sus opiniones sin romper la línea del respeto. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

