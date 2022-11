Maluma lanza Dembow, “primer restaurante digital” de hamburguesas y hot dogs

Maluma abrirá este mes Dembow, el primer “restaurante digital” del mundo, el cual venderá hamburguesas y hot dogs en cuatro países y 17 ciudades, según anunció el propio cantante colombiano esta semana.

Dembow no tendrá ningún punto de venta físico durante sus primeros pasos y estará únicamente enfocado en el “delivery” (comida para llevar) en 17 ciudades de México, Brasil, Colombia y Perú, según un comunicado.

Las hamburguesas de Dembow, término que aluda a un género o ritmo musical originario de República Dominicana, serán las Super Smashed Burgers, hoy tendencia en Estados Unidos y Europa, según la nota.

Se trata de hamburguesas que “se aplastan sobre la plancha durante apenas unos segundos hasta lograr una capa de costra crujiente que maximiza y potencia su sabor”.

En cuanto a los “hot dogs”, tendrán ingredientes que “normalmente no veríamos en una comida de su tipo al uso”, agrega el comunicado.

Dembow, un ritmo que se enmarca dentro del género urbano y que inspira canciones de los cantantes de reggaetón, es además el nombre elegido para la nueva empresa de Maluma y con la que rinde homenaje a sus raíces.

El nuevo restaurante está inspirado “en los vecinos que abren muy temprano sus negocios, en la tienda de la esquina donde hacíamos los ‘mandados’ y quizás en una que otra travesura” y en el mestizaje de culturas, ritmos, colores y sabores que nunca nos abandonan, señala el comunicado.

“La esencia es lo más importante (…) y es un orgullo llevar mi cultura al mundo entero”, dijo el cantante de pop, reguetón y trap latino Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, y quien informará más de esta iniciativa empresarial a través de las redes sociales.

Para probar la cocina se pueden ordenar los pedidos en la plataforma digital de entrega a domicilio Rappi, o por los canales propios de entrega en la web dembowbymaluma.com y Whatsapp.

En octubre pasado, Maluma lanzó “Royalty Records”, su propio sello discográfico, el cual anunció en Medellín (Colombia) a las dos primeras artistas firmadas por la estrella para ser su “guía” y hacer realidad sus “sueños” a través de la música.

Se trata de la cantante pop urbana Abril y la cantante regional pop Paulina B, con quienes acudió recientemente a la gala de los Premios Billboard en Miami, donde de pasó dio a conocer su sencillo “Junio”.

Este nuevo proyecto musical, según el intérprete de "Felices los cuatro" y "Hawái", nació con la intención de ver a otros artistas colombianos y del mundo entero "hacer buena música", además de dejar un "legado".

