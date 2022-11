Gerard Piqué se retira por sorpresa: “Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”

Como diría la famosa canción del salsero puertorriqueño Héctor Lavoe: “Todo tiene su final, nada dura para siempre”. En medio del escándalo que produjo su separación con Shakira, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol.

Piqué publicó en sus redes sociales un emotivo video en el que hace el anuncio. “Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, indicó el central, quien vistió la camiseta del FC Barcelona durante 14 campañas.

“Pasaré a ser un culer más. Animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo”, afirma Piqué en el vídeo. Este se titula ‘Culers, les tengo que contar una cosa’.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Este partido, que se disputará contra el Almería y servirá como despedida del futbolista ante su afición, corresponde a la fecha número 13 de la Liga Santander.

En la publicación, el central catalán destacó que, tras su paso por el Camp Nou, no defendería el escudo de otro club: “Decidí que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que, después del Barça, no habría ningún otro equipo. Y así será”.

De esta forma, Gerard Piqué cierra el telón de 14 años con el FC Barcelona, club en el que se formó y al que regresó en verano de 2008, procedente del Manchester United, equipo donde estuvo desde 2004. También jugó para el Real Zaragoza (2006-2007).

El palmarés de Gerard Piqué