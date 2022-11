Karina Banda compartió su cambio de look y sus seguidores aseguran que se ve “divina”

La conductora de televisión Karina Banda el pasado mes de septiembre tomó sus maletas y junto a su esposo, Carlos Ponce se fueron a Turquía, viaje que desde algunos meses habían anunciado, debido a que tienen un compromiso laboral porque irían a grabar ‘Enamorándonos: la isla’.

A su vez, no ha querido desconectarse completamente y es que a través de su cuenta personal de Instagram ha ido compartiendo todo lo que ha conocido y los viajes que ha realizado, fue así como dio a conocer que decidió realizarse un cambio en su cabello.

Banda explicó que lucía un color que para ella no era nada agradable. Por ello, tomó la determinación de buscar a un experto en estilismo para que le hiciera el cambio que tanto buscaba.

“Ya saben que cuando algo se me mete en la cabeza nadie me lo quita, y claro se ocurrió pintarme el pelo en Turquía y este es el resultado. Ya tenía ganas de quitarme lo naranja que tenía en el cabello y que me estaba volviendo loca, estaba un poco asustada durante el proceso porque no entendía lo que me estaban haciendo ja ja ja. Un cambio nunca cae mal total todo fuera como el cabello”, fue el mensaje que acompañó el video.

Los comentarios en su perfil no se hicieron esperar, y es que fueron más 350 comentarios los que dejaron en la publicación que cuenta con menos de 12 horas. Varios de los internautas resaltaron que es una mujer muy “bella” con cualquier cosa que decida hacerse en su melena.

“Me encantó el vuelo del cabello, el color. Te ves divina“, “Tendré que ir a Turquía solo a eso, aquí en mi ciudad no sé con quién ir”, “Qué bello te queda, el turco hizo un buen trabajo”, “Bellísima!! Confía en los turcos y son los mejores”, “Hasta con una bolsa en la cabeza eres bellísima”, “Divino, amo el pelo rubio”, “Qué bonita te ves”, “Karina siempre se ve bonita con el naranja café rubio”, “Cuando pensaba que no podías verte más bella”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post de Instagram.

