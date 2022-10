Karina Banda y Carlos Ponce dejaron perplejos a sus seguidores con una sexy foto desde la intimidad

La conductora Karina Banda siempre ha mantenido muy activos a sus seguidores de la red social de la camarita con todo lo que sucede en su día a día. Por ello, recientemente compartió lo que fue uno de los procesos que debe cumplir para lograr mantener un rostro perfecto y más por el tipo de trabajo que realiza.

Sin embargo, esta vez sus más de 543 mil fanáticos de la mencionada aplicación quedaron perplejos al ver su más reciente imagen juntos, y es que se encuentran desde un lugar bastante privado porque se trata del baño. A su vez, Carlos Ponce se ve al fondo, quien aparentemente no tenía ropa encima pues ella explica que iba camino a tomarse una ducha.

“Por poquito Charlie enseña de más por andar de atravesado en su camino a la regadera“, comenzó diciendo en el mensaje que acompañó el post.

La también ganadora de seis premios Emmy resaltó lo importante que resulta para cada ser humano tomarse unos pocos minutos para hacerse un cariño, en este caso corresponde al rostro. A su vez, recordó que va más allá de lavarlo bien, también hay que usar cremas que terminen bloqueando los rayos ultravioletas.

“Chicas estoy tratando de retomar mis rutinas y darme tiempo para mí, ustedes también dedíquense unos minutos para lavar bien su cara, hidratar su piel y ponerse bloqueador. (Yo tengo puesto mi jabón que viene en forma de mascarilla”, finalizó.

Además, los comentarios no se hicieron esperar debido a que muchas internautas se mostraron muy contentas al ver al también actor al fondo de la foto. Por ello, algunas le dijeron a la esposa del cantante que permitiera que el resto se visualizara un poco más.

“Qué viejito se mira Carlos”, “Karina POR FAVOR QUITA ESE TELÉFONO”, “Tú déjalo Karina, no seas egoísta”, “Queremos ver, queremos ver”, “Hacen una bella pareja, Dios bendiga su amor por siempre”, “Atravesado, no lo muestres deja de seguir imaginando”, “El gesto lo dice todo”, “La cara de angustia del pobre Charlie”, “Me encantan como pareja”, “No te apures Karina, a nosotras no nos molesta si enseña de más“, “No creo que tenga mucho que enseñar el charly”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

