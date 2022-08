Karina Banda y Carlos Ponce practicarán “más todavía” para que ella quede embarazada en Turquía

La conductora Karina Banda y su esposo, Carlos Ponce se encuentran muy emocionados porque dentro de poco podrán trabajar juntos en el proyecto de ‘Enamorándonos, La Isla’ que será transmitido desde Turquía y que disfrutarán por ViX.

La pareja se casó el pasado 4 de junio en una ceremonia religiosa que realizaron en Valle de Bravo, México, celebración que fue bastante íntima, pues nadie se esperaba que la misma la fuesen a llevar a cabo. Sin embargo, ellos llevan cuatro años de relación y en el 2020 lograron contraer nupcias por el civil, todo esto en medio de la pandemia.

En una entrevista concedida a TVyNovelas la mexicana reveló todo lo que ha sido el trato que tiene con los cuatro hijos del también cantante, los dos varones nacieron fruto de un matrimonio que duró 15 años, mientras que las gemelas fueron adoptadas en el 2003.

Además, reveló algo de suma importancia y es que en su caso ella por el momento no tiene hijos, y espera que mientras estén en Turquía ella pueda correr con la suerte de salir embarazada, lo que resultaría ser el quinto hijo del actor.

En ese trabajo en el que ambos compartirán por un tiempo fuera del país donde residen, los esposos tendrán dos meses para enfocarse en cumplir la tarea que ambos con tanto deseo esperan poder cumplir.

“Me estoy preparando mentalmente para trabajar con él, ya que será una nueva dinámica, algo que nunca habíamos vivido o experimentado, pero lo consideramos un regalo del cielo y el universo porque es como abrir un nuevo camino, profesionalmente, como pareja”, explicó al mencionado medio. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

De llegar a concebir durante las transmisiones de ‘Enamorándonos, La Isla’ a Karina le gustaría tomarse un tiempo para ella y dedicar lo más que pueda a esa etapa de la maternidad, pues siente que hasta la fecha ha podido cumplir con todo lo que ha deseado en la televisión estadounidense.

“Nos encantaría (ser papás). Ya le he dedicado mucho tiempo a mi carrera, ha dado frutos, pero sí me gustaría enfocarme en esa meta personal que es ser mamá y también para poder disfrutar juntos esta etapa. Entonces sí está en nuestros planes, pero ya será decisión de Dios, que nos eche la mano para que suceda”, explicó.

