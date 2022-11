Habla la novia de Chyno Miranda: “Hay mucho que contarles: Él lo va a hacer”

Astrid Dayana Falcón, la novia de Chyno Miranda, apareció recientemente en las redes sociales en medio de toda la polémica que rodea al cantante venezolano por su estado de salud y el traslado del centro en el que estaba recluido para ser internado en otro.

La mujer, de la que se conoce poco, envió un comunicado y habló acerca de lo que están viviendo en estos momentos donde el estado de Chyno Miranda mantiene a la opinión pública alerta a cualquier noticia.

“Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús no coloco fotos y solo tengo esta cuenta, es mi única cuenta oficial. Por favor ayudenme a reportar cuentas alternas. Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido por eso respeto su decisión”, dijo Falcón en principio.

“Pedimos respeto. No se trata de crear cuentas, por ese motivo no público fotos. No engañen a la comunidad de Jesús, él mismo será quién dé declaraciones como hasta ahora lo ha hecho. Le debe mucho a su fanaticada. Mientras tanto yo estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús”, continúo la mujer.

Asimismo, Astrid Dayana Falcón pidió a los fanáticos de Chyni Miranda que le dejen mensajes de apoyo y sus oraciones en la cuenta de Instagram del cantante. “Les hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes”, precisó.

Chyno Miranda fue recientemente trasladado, en compañía de su novia y de un Tribunal, del centro de salud ‘Tía Panchita’ en Caracas hacia otro centro de salud privado.

Su madre, quien asegura haber elegido ese lugar para la sanación del cantante, habló tras no saber dónde estaba Chyno, confirmó su adicción y pidió que le devuelvan a su hijo. “Quiero que me devuelvan a mi hijo, si no está cerca de nosotros no se va a salvar”, dijo Alcira Pérez.

