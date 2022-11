Javier Ceriani y Elisa Beristain denuncian robo a las instalaciones de ‘Chisme No Like’: dicen que expondrán al responsable

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa de farándula ‘Chisme No Like’, denunciaron a través de las redes sociales del programa que fueron víctimas de un robo. Los presentadores del show informaron que van a exponer a la persona que ejecutó esta acción, pues lo grabaron con sus cámaras.

“Bueno, después de que nos quieren intimidar para que nos cagu… Ustedes han sido testigos de las noticias que hemos venido informando en Chisme No Like”, dijo en principio Elisa Beristain.

“Nos robaron las computadoras, entraron en nuestro estudio de Youtube, nos saquearon, nos hackearon, se llevaron la caja fuerte y algunos mensajes mafiosos que dejaron. Sabemos quiénes son, los hemos filmado con nuestras cámaras”, dijo Ceriani y le pidió a sus seguidores que dijeran el nombre de las personas que creen que les quieren hacer daño”.

“Precisamente, nosotros también tenemos cámaras escondidas y vamos a exponer a esta persona”, concluyó la presentadora de televisión en el video que publicaron en su cuenta de Instagram.

Elisa Beristain también publicó en su cuenta de Instagram un video en el que señala que no van a lograr intimidarlos ante toda la información que han venido dando en los últimos días. “Están intentando intimidarnos y no lo van a conseguir”.

En los comentarios de ese video los seguidores del programa les enviaron sus mensajes de apoyo tanto a Ceriani como a Beristein. “Por favor cuídense mucho que mi dios les mande ángeles”, “Ooooh!!!! No hay mentira oculta!!! Dios permita que resuelvan todo!!!”, “¿Qué esconden que no quieren que chisme no like diga? Sigan adelante”, “Cuídense mucho que Dios los proteja y los libere de todo mal”, “Se creían muy astutos. Ahora van a ver cómo es que se hacen las cosas.. Arriba Chisme No Like” y “Espero que salga a la luz todo lo que tienen oculto de este caso tan controversial y que pague quien tenga que pagar”, fue parte de lo que les dijeron.

