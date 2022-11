Astrid Falcón: ¿Quién es la novia de Chyno Miranda, que querelló la clínica donde estaba para sacarlo?

Desde hace días llevamos contándote la historia de Chyno Miranda, su traslado de la clínica Tía Panchita mediante vía judicial a una privada para evaluarlo, la forma en cómo se lo llevaron, y hasta la acusación de secuestro de parte del centro de rehabilitación.

Todo este movimiento tiene un nombre, el de Astrid Falcón, la novia actual de Chyno Miranda, pero, ¿quién es la joven que querelló a la clínica para poder sacarlo? ¿Por qué le pidió ayuda al estratega de comunicaciones y marketing político Irrael Gómez? ¿Lo está tratando de salvar o lo está llevando a la camino de muerte segura? ¿Por qué le quiere sacar la potestad legal a la familia y tenerla ella? ¿Podrá pagar sus costosos tratamientos? ¿Qué hay detrás de la historia oficial?… A continuación te lo contaremos.

COMO SE CONOCIERON ASTRID Y CHYNO

Astrid Falcón, es ingeniera y conocería a Chyno desde hace 6 años, en un viaje que hizo el cantante a Venezuela, en donde habrían tenido una pequeña relación, que habrían retomado en el 2021, luego de que al cantante comenzara con sus problemas de salud y retomara sus problemas de adicción a las drogas.

Ella habría viajado incluso a Miami a visitarlo, cuando él todavía vivía en Estados Unidos, y cuando se divorció de Natasha Araos, ya pasó a ser ‘la novia oficial’ de Chyno. Sin embargo, nunca llegaron a convivir. En la visita a la Ciudad del Sol, ella vivía en el departamento que posee su papá allí, mientras que el cantante estaba en la casa que le rentaron sus amigos, junto a los cuidadores que también le solventaba, ya que Miranda se quedó sin un centavo.

Hablamos con varias personas en el entorno de Miranda, quienes nos aseguran que además del amor que se pudieran tener, los une algo más fuerte y a la vez más peligrosa: las drogas.

Astrid tendría el mismo problema de adicción en el que habría caído Chyno con más fuerza después de que presentó el cuadro de encefalitis y covid que lo llevó a estar internado, en coma, al borde de la muerte.

Chyno tenía permisos para salir de Tía Panchita y hacer deporte y convivir con su familia. Foto: Top News Agency

POR ESTA RAZÓN ASTRID NO PODÍA VISITARLO EN TÍA PANCHITA

En la querella que entabló Astrid Falcón contra la clínica ‘Tía Panchita’ para poder sacarlo del lugar, alega que supuestamente a Chyno lo tenían recluido, y que incluso, en todo este casi año no le habían permitido visitarlo, algo que el propio Irrael Gómez nos lo confirmó.

Según nuestra investigación, te podemos decir de manera extraoficial, que la razón por la que, desde que Chyno está internado, solamente Astrid lo pudo visitar una sola vez, para ser más exactos el 8 de agosto del 2022, serían el problema de adicción de la joven.

Como te contamos más arriba, una de las razones que une a esta pareja es la supuesta adicción de ambos. Entre los tratamientos que tiene el cantante, también está su lucha por estar lejos de las drogas y seguir el camino de un ex adicto.

El día que Jesús Miranda ingresó a ‘Tía Panchita’, lo acompañaron sus familiares, la madre doña Alcira Pérez , la prima Yarubay Pérez, que es quien tenía hasta hace dos días la potestad sobre el cantante, y la propia Astrid. Como lo vimos salir de Miami, así llegó a Venezuela. Con problemas neurológicos, físicos, ansiedad, con dificultad para hablar y hasta para ir al baño.

El desafío para atenderlo era y es muy grande, ¿por qué? Porque es una bomba de tiempo por su encefalitis, cualquier error podría inflamar su cerebro y llevarlo a la muerte, y el enemigo más grande que su cerebro, son las drogas.

Tanto la familia, incluida Astrid, debieron seguir y tomar un protocolo de cómo ser parte de este procesos y la introducción como apoyo de Chyno. Esta sería una de las condiciones de la clínica para poder verlo y ser parte de su cura. Si bien todos los tomaron, incluida su novia, hubo algo que la dejó fuera de la primera visita.

Debido a su supuesta adicción, ‘Tía Panchita’ le habría exigido a Astrid presentar un examen toxicológico negativo, que arrojara que su sistema estaba libre de cualquier tipo de estupefaciente. Aunque hemos visto el documento, por respeto a la intimidad de Falcón no lo publicaremos, pero según el resultado al que tuvimos acceso, el análisis que se realizó el 29 de de diciembre del 2021, para ser parte de la primera visita, dio positivo.

Chyno tenía permisos para salir de Tía Panchita y hacer deporte y convivir con su familia.

Eso le impidió no solo poder pasar tiempo con su novio ese día, sino en varias oportunidades. Esa sería la razón por la cual ella no habría podido verlo, y le impidió ser parte del proceso de Chyno, quien pide todo el tiempo verla.

Como te dijimos más arriba, hubo una única visita en casi este año de internación, fue el 8 de agosto, ¿por qué? Porque los exámenes dieron negativo, habría arrojado que su sistema estaba libre de estupefacientes, que era la única condición que ponía la clínica para que lo visitara. Es decir, ni la prima, ni la madre del cantante le negarían verlo, de algún modo, era ella misma la que no estaba en condiciones de hacerlo.

¿Qué significa Astrid para Chyno? Según las personas más allegadas al cantante, además de amor o atracción, y la ilusión de algún día casarse, es tener el acceso a esa felicidad momentánea que le provoca su adicción y con la que lucha, como toda persona en recuperación, día con día de no recaer.

¿Por qué Irreal Gómez se involucró en esta causa? Porque Astrid Falcón le habría pedido ayuda y le habría presentado pruebas de que Chyno no estaba viviendo en condiciones adecuadas, algo que mostró como parte de su investigación exclusiva ‘Chisme No Like’, y al ella, por las razones que te explicamos más arriba, no poder visitarlo, tampoco tenían de primera mano la realidad de su novio. Por esta razón el estratega en comunicación decidió poner a disposición todas sus herramientas, como lo ha hecho en otros caso de abuso dentro de su país. Lo que seguramente no sabía el empresario es esta parte de la historia, en donde el amor podría terminar hasta con la vida del cantante.

ASTRID PIDE LA POTESTAD LEGAL DE CHYNO

Con esta querella, lo que estaría pidiendo Astrid no solo sería que saliera de ‘Tía Panchita’, sino también que le den la potestad legal a ella, que en este momento ya no la tiene la prima, sino el estado que decidirá a quién y por qué.

Astrid Falcón novia de Chyno Miranda. Foto: Top News Agency

¿Puede tener Astrid la potestad legal? La ley no la ampararía para tenerla, porque si bien las mejorías son muy avanzadas en la salud de Chyno, gracias a los tratamientos que se le realizaron durante todo este año, aún no puede decidir nada por él solo. Por otro lado, el noviazgo de ellos, es relativamente reciente y no contaría con el tiempo que exige la ley para considerar la figura de concubinato, en donde ella podría tener derecho sobre él.

Según la ley de concubinato venezolana, tendrían que contar con más de 3 años de convivencia, demostrarlo con pruebas y presentar testigos. En este caso, no solo no tienen más de un año de noviazgo, sino que además nunca convivieron. En Miami cada uno vivía en su casa, y cuando Chyno llegó a Venezuela, a los 5 días fue internado. Como ella misma alega en la demanda, en este año no tuvo acceso a verlo, y como te confirmamos nosotros, solo tuvieron un encuentro el 8 de agosto.

¿QUE PASARÁ CON CHYNO?

Esa es la gran incógnita, y a la vez preocupación, cada minuto que él no siga con su protocolo de tratamiento y sus medicinas, es un minuto que resta a su vida. En este momento no contareia ni con un tratamiento, ni con una clínica que siga su protocolo. Ya fue retirado de ‘Tía Panchita’, y en la clínica Cedral, donde se encuentra mientras se escribe este artículo, solo está para ser evaluado. Los costos de ese centro son mucho mayores que dónde estaba, y hasta el momento, nadie se ha manifestado para hacerse cargo de esos gastos.

Sin embargo, Chyno necesita seguir con su tratamiento y rehabilitación que lo tienen en un camino muy avanzado en el que retroceder sería poner en juego nuevamente su salud.

ASÍ SALIÓ CHYNO DE LA CLÍNICA CON SU NOVIA ASTRID:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Chyno Miranda: ¿Por qué ahora está bajo la custodia del estado de Venezuela?

-Chyno Miranda fue trasladado de la clínica, luego de una inspección por parte de un tribunal

-Chyno Miranda: No le dieron de alta