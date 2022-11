Retornan las clínicas de bienestar sexual con mejoras

Con servicios ampliados y mejoras las clínicas de bienestar sexual de la comunidad del Departamento de Salud se están relanzando y en los servicios se incluyen pruebas rápidas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS) y la continuidad de la atención de la PrEP del VIH.

“Nuestras clínicas comunitarias son lugares seguros y de afirmación que ayudan a los neoyorquinos a celebrar su salud y su vida sexual”, manifestó el Dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud. “Las inversiones durante el COVID apoyarán nuestra infraestructura rutinaria de salud pública y estamos encantados de traer estos servicios de vuelta y mejor que nunca”, agregó el funcionario.

Durante la pandemia del COVID-19, las clínicas de bienestar sexual del Departamento de Salud abrieron sus puertas para las pruebas y la vacunación contra el COVID-19.

La respuesta a la pandemia puso de manifiesto la necesidad de contar con una sólida infraestructura de salud pública. Por ejemplo, en 2019 el Departamento de Salud inauguró en su clínica Chelsea Express el ‘Quickie Lab’, un sistema de última generación que proporciona pruebas rápidas de clamidia y gonorrea utilizando la plataforma Cepheid GeneXpert de última generación, con resultados de las pruebas en horas en lugar de días. Esas mismas máquinas pudieron desplegarse para las pruebas rápidas de COVID-19 a partir del verano de 2020.

Las máquinas Cepheid se instalaron en las demás clínicas de bienestar sexual del Departamento de Salud para permitir la realización de pruebas rápidas de COVID-19 en toda la ciudad. Ahora el Departamento de Salud ha empezado a reutilizar esas máquinas para las pruebas rápidas de las enfermedades venéreas.

Las enfermedades

Las ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia son comunes y curables. Sin embargo, si no se tratan, pueden causar efectos duraderos en la salud, como infertilidad y dolor pélvico crónico. La sífilis puede causar pérdida de visión y audición, demencia, parálisis y puede transmitirse de una mujer embarazada a su feto (sífilis congénita). Tener una ITS también puede hacer que sea más fácil contraer o transmitir el VIH. La mayoría de las ITS no presentan signos ni síntomas al principio, por lo que es importante hacerse la prueba de forma rutinaria o, si está indicado, y recibir tratamiento de inmediato. El uso de condones durante las relaciones sexuales puede ayudar a prevenir las ITS, y la PrEP es un medicamento seguro y eficaz para prevenir el VIH.

Las clínicas de salud sexual de la ciudad de Nueva York continúan brindando servicios de bajo costo o sin costo para las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. Cualquier persona mayor de 12 años puede recibir servicios, independientemente de su estatus migratorio. No es necesario el consentimiento de los padres. Si no tiene seguro médico o no puede pagar la tarifa de escala móvil, aún puede obtener servicios.