Kim Kardashian entró en pánico cuando se dio cuenta de que había subido de peso antes del MET Gala 2022

Kim Kardashian es conocida por su dedicación en la moda y el look que usó para el MET Gala de este año no fue diferente.

En junio pasado, ella habló con franqueza sobre su decisión de perder 16 libras dentro de tres semanas para usar el icónico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022.

En ese momento Kim fue acusada de enviar un mensaje dañino sobre las dietas, pero ahora ha contado en el último episodio de “The Kardashians” que estaba más allá del pánico después de ganar dos libras antes del momento en que debía usarlo.

Si bien alcanzó su meta de peso de 118 libras “nuevamente”, la pérdida de peso extrema no estuvo exenta de problemas, de acuerdo a lo que reveló.

“Entonces, he bajado a 118 libras nuevamente. Luego subí a 120, lo que me está volviendo loca”, le dijo Kardashian a su entrenador personal, según se mostró en el capítulo.

Para ayudar a perder esas dos libras adicionales que necesitaba para ponerse el vestido de Marilyn Monroe, Kardashian compartió que compró un traje de sauna para intensificar la desintoxicación.

“Entonces, encajo en el vestido, pero no voy a dejar de hacer ejercicio. Tengo este traje de sauna y me lo pongo y te hace sudar. Incluso si es el peso del agua, ayudará”, explicó.

Kim Kardashian se probó por primera vez una réplica del vestido de Bob Mackie, que se vendió en una subasta por $4,8 millones de dólares en 2016 y ahora se encuentra en el museo Ripley’s Believe It Or Not en Orlando, Florida, y le quedó perfecto, según Vogue.

Pero cuando el vestido original voló a la casa de Kim, en Los Ángeles, la prueba no salió como estaba planeado: “Cuando me lo puse, ni siquiera me llegaba a las caderas. Y yo estaba, como, devastada”.

