Lionel Messi regresa a la convocatoria del PSG y jugará a 9 días de su debut con Argentina en el Mundial Qatar 2022

Luego de ser baja en el partido Paris Saint-Germain vs Lorient el pasado domingo 6 de noviembre, el argentino Lionel Messi vuelve a ser convocado con su club para hacer frente al último partido previo al Mundial Qatar 2022 contra el Auxerre.

El capitán de la selección argentina arrastraba una inflamación en el tendón de Aquiles. Afortunadamente ya la ha superado y apunta a ser titular este domingo 13 de noviembre de 2022.

Messi ha jugado al menos 12 de los 14 partidos que ha disputado el PSG en la Ligue 1. En los dos que ha estado ausente, ha sido por molestias.

Asimismo, ha sido titular en todos los juegos a los que ha estado convocado, por lo cual apunta a la titularidad para llegar a tono a Qatar, siendo el único Argentino que queda en las filas del equipo parisino tras las salidas de Ángel di Maria y Leandro Paredes, ambos convocados por el seleccionador Lionel Scaloni.

Actualmente, el PSG marcha líder de la Ligue 1 con 38 puntos. Su perseguidor más cercano es el Lens que tiene 36 unidades y un partido más.

Di María vuelve de su lesión

El 11 de octubre se encendieron las alarmas en Argentina luego de que su referente ofensivo Ángel di María salió lesionado en el partido contra el Maccabi Aifa por la UEFA Champions League. Se trató de una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho, la cual le alejaba de las canchas por 20 días.

Ahora, El Fideo se ha incorporado a la acción con el equipo italiano, jugando 20′ y 30′ minutos con el equipo italiano contra el Inter y el Hellas Verona respectivamente.

Calendario de Argentina en Qatar 2022

La selección albiceleste jugará un partido amistoso contra Emiratos Árabes Unidos el miércoles 16 de noviembre contra Jornadia como visitante, como parte de la preparación para debutar en la cita mundialista.

A continuación, el calendario de Argentina para el Mundial Qatar 2022.

Grupo C

Martes 22 de noviembre – Argentina vs Arabia Saudita

Sábado 26 de noviembre – Argentina vs México

Miércoles 30 de noviembre – Argentina vs Polonia

Contenido relacionado

Los goles de la derrota en casa del Manchester City ante Brentford 2-1 en el último partido de los de Pep Guardiola antes del Mundial

Ecuador sufre una nueva baja a 8 días del Mundial Qatar 2022: Carlos Gruezo sale lesionado con el Augsburgo

Presidente del FC Barcelona Joan Laporta está “contento y feliz” de que 7 jugadores del club vayan al Mundial con España