Revelan cómo era Shakira con las amistades de Gerard Piqué cuando eran pareja

La cantante Shakira se ha visto envuelta en diversas polémicas desde que el pasado mes de junio anunciara su separación de Gerard Piqué luego de 12 años de relación sentimental. A su vez, son muchas las especulaciones las que se han registrado desde aquel entonces y, una de ellas es que aparentemente ella no habría sostenido un buen vínculo con las amistades de su ex.

El español aparentemente se habría sentido algo cansado por esta circunstancia y lo llevó a no querer seguir con ella, mientras que se ha dicho que con Clara Chía Martí las cosas se habrían dado de una manera completamente distinta y el trato de su actual pareja con sus conocidos sería aceptable.

Vanessa Lorenzo, esposa del futbolista Carlos Puyol, recientemente ofreció detalles a los medios de comunicación de cómo es la relación que existe entre ellas. Además, a la colombiana también se le habría visto muy cercana a Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi.

“Sé que Carles ha hablado con él porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. Siempre me ha parecido una mujer estupenda”, mencionó a la prensa.

Shakira y Gerard Piqué dejan las diferencias a un lado por sus hijos

Desde hace casi cinco meses comenzaron a debatir la custodia de Milan y Sasha. Sin embargo, el pasado lunes la intérprete de ‘Te felicito’ recibió una buena noticia, no solamente por poderse quedar con sus pequeños, también porque se podrá ir a vivir con ellos a Miami.

“Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad“, reza parte del comunicado.

A su vez, la ex de Piqué deberá esperar algún tiempo, debido a que no podrá tomar sus maletas hasta año nuevo, y es que los niños deberán permanecer en España para poder pasar navidad con su padre. Por ello, será en enero de 2023 cuando Shakira, Milan y Sasha se vayan a la mansión que tienen en Miami.

