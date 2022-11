Alec Baldwin demanda a cuatro miembros de ‘Rust’ alegando negligencia

Alec Baldwin demandó al armero, al proveedor de armas, al primer asistente de dirección y al jefe de utilería de la película ‘Rust’ por negligencia después de que accidentalmente disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Aún no se ha resuelto a quién se debe culpar y los fiscales aún están determinando si se deben presentar cargos o no, pero Baldwin ahora ha pasado a la ofensiva en la batalla legal que rodea la muerte de Hutchins.

La contrademanda de Alec Baldwin, que se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, es en respuesta a una demanda presentada en su contra el año pasado por Mamie Mitchell, supervisora ​​de guiones de la película, quien lo demandó junto a otras personas asociadas con la cinta por su supuesta participación en el tiroteo, alegando que el incidente le había causado “graves daños y estrés emocional”.

Varios otros litigios se han derivado de la tragedia que ocurrió el 21 de octubre de 2021, que también está bajo investigación criminal y podría resultar en cargos del estado de Nuevo México.

Alec insiste en que no apretó el gatillo y culpa a los directores de utilería: Hannah Gutiérrez-Reed, Dave Halls, Sarah Zachry y Seth Kenney de no salvaguardar el set de filmación y no comprobar si el arma estaba cargada.

“Esta tragedia ocurrió porque se entregaron balas vivas al set y se cargaron en el arma”

Baldwin y su abogado, Luke Nikas, se basaron en mensajes de texto, análisis del FBI y otras partes de la investigación sobre el tiroteo para afirmar que los miembros y el proveedor fueron negligentes y lo pusieron en riesgo.

“Gutiérrez-Reed no revisó las balas o el arma con cuidado, Halls no revisó el arma con cuidado y, sin embargo, anunció el arma estaba a salvo antes de dársela a Baldwin, y Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado actuando imprudentemente fuera del set y era un riesgo para la seguridad de quienes la rodeaban”, dice la demanda.

“Con estas demandas cruzadas, Baldwin busca limpiar su nombre y responsabilizar a los demandados cruzados por su mala conducta”, se añadió.

Por otra parte, el rodaje de ‘Rust’ se reanudará en enero próximo, después de que los productores llegaran a un acuerdo confidencial con el viudo de Halyna Hutchins, Matthew, quien se desempeñará como productor ejecutivo.

