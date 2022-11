Chiquis Rivera confiesa que tras su divorcio buscó el amor en distintas apps de citas, una fue Chispa

Chiquis Rivera confiesa que cuando se divorció de Lorenzo Mendez usó distintas apps de citas, entre ellas la aplicación para latinos Chispa. La cantante, quien también estrena el sencillo “Jingle Bells”, vamos All the Way”, para esta temporada de Navidad, no tiene planes de casarse con su novio, el fotógrafo Emiliio Sánchez, pero sí deja en manos de Dios el tener hijos.

“Cuando me separé hace como dos años y medio, empecé a usar dating apps, Chispa fue una de ellas, y lo que me encanta de Chispa es que es una aplicación también para encontrar amistades. De hecho encontré unas cuantas también, pero nunca las he conocido en persona, son unas muchachas que viven en Colombia”.

¿Pero pusiste tu foto y tu nombre en la aplicación?

Sí, por eso se me hizo un poco más difícil, porque sí llegaban «¡Oh, my God, eres Chiquis!», y yo pues, ¡no sé qué estaba pensando, ¡jajaja! No salió amor ahí porque luego luego encontré mi novio, pero sí conocí a ciertas personas y pues nada, nomás platicar.

Chiquis lleva más de un año de relación con su pareja Emilio Sánchez, y le pide a su novio que no deje de conquistarla. Sobre esto ella misma explica: “Es algo que yo desde el inicio le dije a mi novio; o sea, si me vas a traer flores, las quiero una vez al mes, yo quiero que me conquistes. Siempre el primer año es lo más bonito, siento yo, y digo yo quiero sentir eso, siempre, o sea yo sé que todos los días van a ser diferentes, pero siempre le digo ‘¡espérame! ¡You are getting too confortable!‘; o sea soy muy honesta, más que nada ahora lo digo, o sea si algo no me gusta lo digo y él también, estamos en la misma página.

“Hay muy bonita comunicación, yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia en esta relación”.

