Chiquis Rivera le da la bienvenida a la Navidad en un enterizo blanco de encaje

Chiquis Rivera le dio la bienvenida a la Navidad con una nueva canción, en la que versiona el famoso tema ‘jingle bells’. La cantante agregó ritmos mexicanos a este tema y además presumió de su sensualidad con el atuendo que decidió lucir para el video musical.

La intérprete usó un enterizo de encaje blanco, muy ceñido a su cuerpo, que permite ver hasta su tanguita blanca. Esto lo acompañó con un saco de felpa blanco, un cintillo plateado y aretes del mismo color, y lo resaltó con la boca pintada de rojo fuerte.

Otro de los atuendos que lució la ‘abeja reina’ en este video es uno que asemeja la vestimenta de Santa Claus. Rojo con un cinturón negro, como el de este personaje navideño. Además, tambien lució otro enterizo de color gris con piedrería plateada resaltando por toda la tela.

Tras el estreno de esta canción la intérprete de origen mexicano recibió críticas por parte de sus seguidores. Muchos de ellos aseguraron que el tema no les gustó. “Nadie me preguntó pero no me gustó nada. Quien le escribe las canciones a ella que nomás no da una”, “Sorry la letra no da con navidad la verdad la música está bien bonita pero con otra ladra, se nota que el que hizo la letra no sabe de rima”, “Acabaste de matar la magia de la navidad”, “Ayyyy sorry pero no me gustó para nada”, “Nope no es música para la navidad” y “Más bonita su diadema que la canción” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Previo al estreno de esta canción navideña Chiquis informó que esta es su primera canción con esa temática. “No puedo esperar a que veas el vídeo de ‘Jingle Bells (Vamos all the way)’, ¡mi primera canción navideña!”, había dicho ella.

