Chiquis Rivera manda mensaje a las personas que ‘obran mal’: “Ni las brujerías pueden impedir lo que viene de Dios”

Chiquis Rivera utilizó su cuenta de Twitter para enviar una serie de mensajes muy fuertes en los que habló de personas que obran de mala manera y resaltó la presencia de Dios en su vida. La cantante de música mexicana en principio publicó el siguiente mensaje:

“Repito: la gente que obra mal, se le pudre el tamal. #Ojo”, dijo la cantante e hija de la fallecida intérprete Jenni Rivera.

Luego, varios minutos después, agregó este tuit: “Ni las brujerías, magias negras, hechiceras, ni las malas energías pueden impedir o parar lo que viene de Dios… ni lo que Dios tiene para TI. Así que al cara… con las ‘cositas’ y las ‘personitas’ tóxicas, porque con Dios TODO, sin él nada. Usted con la frente en alto”.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Chiquis Rivera envió estos mensajes a través de su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 624,000 seguidores.

Hace algunos días la cantante de música mexicana dio unas declaraciones con respecto al lugar donde descansa el cuerpo de su madre, luego de que su abuela, Doña Rosa, dijera que el lugar estaba abandonado. “No vi eso… Hablé hace dos semanas sobre esto, sobre el jardín de mi madre. Hubo un día que no había flores, luego luego me di cuenta y mandé. También mi hermana, cada dos semanas manda. Así que no, no creo que esté abandonado. También creo que mi abuelita le lleva flores, así que no pues no sé, no vi eso”, dijo ella.

Doña Rosa, a través de su canal en Youtube, había hablado previamente del tema: “Fui al panteón y estaba un cochinero ahí de todas las plantas que hacen y dije “Ay no sé por qué no cortan estas plantas se mira tan feo. Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan feo…”, dijo ella.

