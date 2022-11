María León de ‘Mira Quién Baila All Stars’: “El fracaso es tan importante como el intento para el éxito”

María Leon es una de las favoritas del público de ‘Mira Quién Baila All Stars’, posiblemente el próximo domingo se convierta en la ganadora de la décima temporada del reality de Univision.

Y mientas la alegría de cumplir el objetivo la puede alcanzar, dentro suyo está viviendo un proceso de sanación y aceptación, entendiendo que ‘ser perfecta’ no está ya más dentro de sus opciones. Por eso, en entrevista exclusiva, nos confiesa: “El fracaso es tan importante como el intento para el éxito”.

-El ser bailarina, ¿representó la doble responsabilidad frente a un reality de este tipo?

María León: Siempre, yo creo que cuando amas algo con pasión, le tienes respeto muy especial, y más si te ha tocado ver a la gente que le ha costado tanto trabajo llegar a nombrarse bailarines, yo he estudiado muchos años danza, pero no he ejercido como tal. Ser bailarina es difícil, estás en una compañía, no siempre tienen el reconocimiento que merecen, entonces tú ponerte con el nombre de bailarina es una responsabilidad importante, no sólo por lo que significa ser bailarín… La gente que realmente solo vive eso, claro, sí me siento con mucha responsabilidad, me pone nerviosa, me asusta, pero me gusta.

-¿Eres muy exigente a la hora del baile o te permites disfrutar también?

María León: Si me hubieras hecho está pregunta, que me imagino que me la hiciste, y algo diferente te contesté, hace 4 o 5 o 6 años, te hubiera dicho: “soy insoportablemente perfeccionista, por eso soy un sargento, no me permito nada” … Pero creo que estos últimos años, que la pandemia me ha llevado a crecer como persona de otra forma, a valorar el disfrute, el goce, y el soltar tantito también, el permitirme equivocarme, el mostrarme más como en realidad soy.

Uno siempre tiene esta manita y siempre dice: “Quiero que me vean así” … Pero también soy guarra, alburera, mal hablada, y esta parte también lo estoy abrazando un poquito más, y dentro del baile también la parte guapachoza es parte de la danza, no solamente la técnica, no solamente la parte estricta, entonces me estoy permitiendo más cosas, me estoy permitiendo fracasar mucho, caerme, fallar.

-¿Te fue fácil permitírtelo?

María León: Nunca es fácil hasta que lo haces, es más difícil cuando no te lo quieres permitir y sucede, que cuando te lo decides permitir y te pasa… Para mí un aprendizaje importante de vida es que el fracaso es tan importante como el intento para el éxito, porque si no, no hay un crecimiento personal y una vez que aprendí eso, a golpes, como todo las cosas duras que se aprenden, entonces empezó el goce, y la plenitud a pesar de las circunstancias.

Siempre nos pasa que decimos: “Cuando pase esto, es que voy a ser feliz”, “cuando logre esto, es que voy a estar feliz” … Y la mayoría del tiempo la vida es un vaivén, en el que nunca somos plenamente felices porque algo nos falta, pero eso es lo que estoy aprendiendo ahora, a pesar de las circunstancias, y mira que me han pasado cosas últimamente, a pesar de todo, vivo mi vida con mucha plenitud, y con mucho goce a pesar de las tristezas.

-¿Cómo canalizas las tristezas? ¿El baile es algo que te ayuda?

María León: Sin duda el baile, escribir canciones, ahora soy una fuente fértil de inspiración, te lo puedo decir… A pesar de que tengo mi música y la amo, no hay nada más catártico que el movimiento físico para desfugar una emoción, porque viene de directamente del cansancio, del agotamiento, y de la catarsis, y el movimiento que esa siempre es distinta, entonces de verdad siento que la danza tiene una fuga distinta de emoción.

-El público te ha visto antes en ‘Pequeños Gigantes’ como juez tratando de rescatar lo mejor de cada uno, y que ninguno se fuera frustrado… ¿qué le dices a esta gente que te apoya porque se enamoró de esa María?

María León: Primero les agradecería por todo el apoyo que le dan a sus hijos, yo no soy mamá, pero he tenido alguna vez algún alumno, siento como esa figura maternal… Mientras los hijos sean felices van a ser exitosos, a veces como papás o como figuras de autoridad, sentimos que lo mejor para sus hijos es una carrera como medicina o abogacía o leyes, contabilidad, pero de pronto, cuando los niños tienen sueños en el arte, no encontramos como que por dónde se puede realizar el sueño, y solamente es tenerlo presente, dar los recursos, que es educación, siempre educación.

Si tu hija, tu hijo está suficientemente preparado no va a haber nada que lo detenga, ya el mundo es un mundo complicado, y el mundo para el arte, para los niños todavía más complicado, pero con esta fe que nos pueden dar los papás en casa o que pueden darles ustedes público a sus hijos, a sus familiares, eso es lo más importante, eso es lo primordial. Sobre todo, en este caso, juntarnos los domingos, nosotros a conectar con ustedes y ustedes a conectar con nosotros, y juntos hacerlo por un bien mayor, que es generarle la oportunidad de mejor calidad a alguien, porque a parte es el goce, mi goce, tú goce y apoyar estas fundaciones, que al final es lo que nos va a tener ahí, es el móvil, el motivo, no solamente son los sueños que son súper importantes, sino ahora es generarle una oportunidad de vida. En mi caso estoy con esta fundación que va a apoyar a los niños con cáncer, a tener medicamentos, que para mí es súper importante, porque al final estamos generando vida.

Este próximo domingo, 20 de noviembre, a las 8/7 PM Centro, conoceremos quién de los tres finalistas, María León, Ana Isabella y Jorge Anzaldo, se convertirá en el ganador de la décima temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

