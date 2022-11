Mira Quién Baila All Stars: Tres finalistas y dos expulsados y el regreso de Toni Costa

‘Mira Quién Baila All Stars’ terminó la semifinal con tres finalistas, dos expulsados, el regreso de Toni Costa, y el baile clásico de ‘Romeo y Julieta’ del juez masculino, el primer bailarín de México, Isaac Hernández.

Sin duda una de las temporadas más cortas de ‘Mira Quién Baila All Stars’ y a la vez de mayor nivel de baile de las 10. Bajo la conducción de Chiquinquirá Delgado, Mane de la Parra, y Sherlyn González desde backstage, se vivió una de las noches más difíciles y más fuertes.

Chiqui Delgado y Mane de la Parra presentadora de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Sherlyn en la semifinal de MQB. Foto: TelevisaUnivision

¿Por qué decimos que más difíciles y más fuertes? Porque los jueces, Roselyn Sánchez, Paulina Rubio e Isaac Hernández no tuvieron la ‘política’ y el positivismo que habían manejado hasta ahora. De hecho hasta fueron duros con las dos favoritas, María León a quien le dijeron que había sido su peor noche; y con Ana Isabella, a quien una vez más la llamaron la atención por no relajarse.

Fue tal la presión, que la boricua decidió defenderse y aseguró que no se quiere ir del concurso señalada como la perfeccionista, y hasta les pidió que si llegaba a la final, por favor hicieran limpieza de ese pensamiento antes de juzgarla.

La noche estaba inspirada en los musicales de películas, la pista la abrió Natti Natasha, antes que se subieran, dos de ellos por última vez a bailar, y darlo todo, aunque para los jueces no pareció ser así.

Como te contamos al principio, la noche tuvo dos expulsados, algo nuevo en la modalidad del show de Univision, y desde el mismo momento que los jueces le dieron la primera devolución se notaba quiénes serían los que quedarían fuera.

El primero fue Fernandino Valencia, a quien ni siquiera le dieron chance de bailar en la segunda ronda. Rompiendo con el protocolo, Isaac anunció que ya en esta primera vuelta uno de los dos que salían esta noche sería anunciado. Recordemos que la semana pasada, la expulsada fue Brenda Kellerman, esposa de Valencia, quien justamente quedó hasta el final con él, quien se salvó y ella debió irse.

Ferdinando Valencia primer eliminado de la semifinal de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Después de la segunda ronda de baile, vino el segundo eliminado, ¿por qué lo hicieron así? Los jueces se justificaron asegurando que al primer expulsado lo tenían claro, pero el segundo estaban en duda y debían ver sus bailes nuevamente.

Antes de conocer al segundo eliminado, se anunciaron a las dos primeras finalistas que, por supuesto, fueron las de mayor competencia, primero María León, a quien de todos modos le recordaron que esta no fue su mejor noche y que tuvo muchos errores.

La segunda en pasar a la final fue Ana Isabelle, quien en una entrevista previa aseguró que ella se merecía estar en el último programa y también ganar, que ese era su objetivo y hacia allá iba.

Solo quedaban los hombres, Jorge Anzaldo, quien esa noche tuvo una de las mejores y Miguel Martínez, quien también fue felicitado por el jurado por su baile en esta ocasión.

View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) Sin embargo, pese a los halagos de Roselyn, Paulina e Isaac, que como te contamos no fueron muchos en esta semifinal, uno de los dos debía abandonar el reality a una semana de terminarlo, y el otro acompañaba a María y Ana a la final.

Quien se quedó fue Jorge Anzaldo, por lo que el segundo y último expulsado de esta décima temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’ fue Miguel Martínez, quien como te hemos contados, competía por una fundación de lucha contra el Alzheimer, enfermedad que padece su abuela, y la que lo tiene con el corazón roto. Miguel Martinez segundo eliminado de la semifinal. Foto: TelevisaUnivision

La noche tuvo dos momentos increíbles. El que te contamos en exclusiva hace unas semanas, que fue el regreso de Toni Costa, quien ha formado parte del este formato desde hace 15 años, comenzando en España, y luego llegando a Estados Unidos.

Fue el coach invitado, una especie de mentor de los 5 semifinalistas, ayudándolos con consejos a armar sus bailes para una noche tan importante. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

Y el otro gran momento fue el baile clásico de ‘Romeo y Julieta’ de Isaac Hernández, el juez masculino del jurado que dejó a todos con la boca abierta, y entendiendo que se lugar se lo tiene bien ganado. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

El próximo domingo 20 de julio, a las 8/7 Pm Centro, por Univision, será la última gala de esta corta décima edición en donde de los tres finalistas: María León, Ana Isabella y Jorge Anzaldo se conocerá quien este año se lleva el primer lugar de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

