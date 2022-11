Niurka Marcos tras terminar con Juan Vidal asegura que la va “a odiar hasta la médula”

La vedette Niurka Marcos desde el día que anunció su separación del actor Juan Vidal no ha parado de hablar de algunas cosas que llegaron a vivir como pareja, al tiempo que parece ser que una de las cosas que más la pudo haber afectado fue el narcisismo que el dominicano llegó a demostrar.

“Este mensaje es con mucho cariño para mis seguidores que me dicen ‘Mamá Niu, ignóralo, demasiada atención’. No, no, chicas, con un narcisista no funciona así, si lo ignoras, es lo que él quiere, refugiarse detrás de ese silencio. Al contrario, a un narcisista, lo que más le afecta es la exposición y yo dije: me vas a odiar hasta la médula y es lo que estoy haciendo“, comentó en un video compartido en sus redes sociales.

La cubana habló sobre las recomendaciones que en aquel entonces llegó a recibir, todo esto en medio del escándalo que se registró entre Vidal y Cynthia Klitbo, quien fue la expareja del actor. Sin embargo, ella destacó que se sentía infinitamente agradecida por todas las recomendaciones que le llegaron, solo que esperaba tener su propia experiencia.

“Y para todas esas personas que para bien o para mal me dijeron ‘Mamá Niu, pero te avisamos’. Está bien y gracias que me previnieron, estuve siempre con esas prevenciones muy en cuenta, pero yo quise vivir mi propia aventura, porque si no me hubiera quedado con muchísimas dudas de cómo pasaría conmigo. Es importante que entiende que cada quien tiene su libre albedrío y entiendan que no podemos vivir nuestras vidas atados al que dirán, eso tampoco es sano y hay que saber un día enfrentar tus propios riesgos, aprende de eso, me quieras o no”, detalló en un audiovisual que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Marcos explicó que durante años ha sabido lidiar con este tipo de situaciones y, por ello ha aprendido a vivir con variedad de opiniones que se presentan tras las situaciones que vive.

“Y este video es para aquellas personas que intentan vulnerarme, lastimarme, ofenderme, eso no va a pasar. No soy ‘La mujer escándalo’ por gusto, sino que he sabido durante años que cuando entras a una polémica tienes que arrastrar con la diversidad de criterios de quienes están a favor y quienes están en contra”, añadió.

Te puede interesar:

· Niurka Marcos luego de arremeter en contra de Cynthia Klitbo le agradece las advertencias sobre Juan Vidal

· Niurka Marcos después de arremeter en contra de Juan Vidal asegura seguir “enamorada” de él

· Juan Vidal responde a los constantes señalamientos de Niurka Marcos tras su ruptura amorosa