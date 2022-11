25 años de cárcel para mexicano que mató violentamente a su amante casada y ocultó el cuerpo en Queens, Nueva York

David Bonola, mexicano detenido en abril como sospechoso de matar a puñaladas y luego desmembrar el cuerpo de su amante casada en Queens (NYC), fue sentenciado hoy a 25 años de cárcel tras declararse culpable del violento crimen, informó NBC News.

Bonola, de 44 años, ya había confesado antes de declararse culpable el 2 de noviembre de homicidio involuntario por el asesinato el 16 de abril de Orsolya Gaal (51), cuyos restos fueron metidos en una bolsa de lona de hockey y tirados en un parque cercano después de una pelea en la casa de la víctima.

El detenido fue captado en un video de vigilancia transportando el cuerpo cortado de su víctima a Forest Park, donde fue encontrado horas después por la policía tras seguir un rastro de sangre. Bajo su declaración de culpabilidad enfrentaba una pena de 25 años en prisión, como ya había adelantado la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

El jueves 21 de abril Bonola fue acusado de homicidio, manipulación criminal y posesión criminal de un arma, y confesó el crimen. El ahora sentenciado es un hombre casado, padre de dos hijos y estaba viviendo en South Richmond Hill como un inmigrante indocumentado. Por ello podría ser deportado eventualmente tras cumplir su condena.

La sentencia de hoy coincide con el séptimo aniversario del homicidio, cometido la madrugada del Sábado Santo, en abril pasado.

David Bonola sentenced for brutal stabbing death of Queens mother Orsolya Gaal https://t.co/PTo5dUdHrg — Fox5NY (@fox5ny) November 16, 2022

“Dos muchachos se quedan sin madre, y (el menor) adolescente enfrenta el trauma adicional de estar en casa cuando ocurrió este atroz asesinato”, afirmó la fiscal Katz en abril tras la detención y confesión del obrero mexicano, acusado por el homicidio del ama de casa húngara con quien mantenía una relación clandestina.

Bonola ejercía como obrero de mantenimiento (handyman) y al parecer fue así como conoció a la familia de Gaal. El caso es uno de los homicidios pasionales más violentos de los últimos años en Nueva York. Según NYPD, ambos tuvieron una relación clandestina intermitente por dos años y se encontraron la noche del Viernes Santo en la casa de la mujer en Forest Hills, aprovechando que el esposo y el hijo mayor estaban de viaje, y el menor dormía en el piso superior.

La policía determinó que Gaal fue asesinada a las 12:40 a.m. del sábado 16 de abril en la parte delantera de su casa en Juno St. Fue apuñalada 58 veces. Su cuello y la parte superior del cuerpo estaban llenos de heridas de arma blanca y tenía cortes en las manos que indicaban que había resistido al ataque.

Tras la detención, trascendió que Bonola era un conocido acosador y lo habían denunciado como tal a NYPD, según afirmaron varias mujeres. Además en abril intercambió obscenidades con un transeúnte mientras salía esposado de la comisaría 112 en Queens, flanqueado por cinco detectives.

El mexicano solía dejar notas de amor “espeluznantes” y hacer preguntas incómodas a las baristas en el Starbucks cercano al hogar de Gaal. “Bonola llegó a Estados Unidos desde México hace unos 21 años y parece haber sido un aspirante a cineasta que estudió en la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York, según la policía y su perfil de Facebook”, informó entonces New York Post.