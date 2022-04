Hispano que confesó brutal homicidio de madre en Nueva York había acosado a otras mujeres en Queens

Click to share on Facebook (Opens in new window)

David Bonola, el obrero arrestado ayer y que confesó haber matado a puñaladas a su amante Orsolya Gaal en su lujosa residencia y luego abandonó su cuerpo en una calle de Queens, era conocido como un acosador y lo habían denunciado como tal a NYPD, afirmaron varias mujeres tras conocerse la noticia de su detención.

El hispano solía dejar notas de amor “espeluznantes” y hacer preguntas incómodas a las baristas en el Starbucks cercano al hogar de Gaal. “Bonola llegó a Estados Unidos desde México hace unos 21 años y parece haber sido un aspirante a cineasta que estudió en la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York, según la policía y su perfil de Facebook”, informó New York Post.

Al momento de su detención, ejercía como obrero de mantenimiento (handyman) y al parecer fue así como Bonola (44) se involucró hace dos años con Gaal (51), una inmigrante húngara, en una relación clandestina porque ambos estaban casados y tenían hijos.

David Bonola, the handyman lover suspected of killing Orsolya Gaal, left “creepy” love notes for baristas at a Forest Hills Starbucks, according to a former employee. https://t.co/rWpYfKM0k3 — Steven Vago (@Vagoish) April 22, 2022

One-time lover of murdered Queens mom confesses to gruesome killing where victim was stabbed more than 50 times inside her home, police sayhttps://t.co/IA4w5hRcoK — New York Daily News (@NYDailyNews) April 21, 2022

Algunas empleadas estaban tan incómodas por sus constantes avances que llamaron a la policía en numerosas ocasiones, afirmó una de ellas. “Se nos acercaba y nos pedía cafés y nos decía que nos veíamos bonitas y hacía comentarios” y preguntas personales, afirmó la ex barista Oliwia Pikulinski, de 21 años. “Era espeluznante, acechaba a la gente… Se sabía. Todos sabían que era un individuo raro, especialmente en el Starbucks de Austin St”, en Forest Hills.

“Incluso llegó a proponernos matrimonio a dos de nosotras, lo cual es muy inquietante debido a lo extrañas que fueron las interacciones”, continuó Pikulinski. “No tengo palabras”, dijo sobre la detención por el bárbaro homicidio. “Después de todos los incidentes espeluznantes que sucedieron y lo inquietante que hizo sentir a todos, especialmente a las mujeres con las que trabajé e incluso a los clientes… Es una locura pensar en eso”.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que había denuncias de acoso registradas en ese Starbucks, pero nada que coincida con las afirmaciones de Pikulinski. Tras ser detenido ayer, Bonola intercambió obscenidades con un transeúnte mientras salía esposado de la comisaría 112 en Queens, flanqueado por cinco detectives.

El motivo del homicidio no ha sido divulgado. Al parecer Bonola y Gaal se encontraron la noche del viernes en la casa de la mujer en Queens, aprovechando que el esposo y el hijo mayor estaban de viaje. Según el fiscal Josh Garland, ambos discutieron después de que él entró a la residencia con el consentimiento de Gaal y el acusado conocía bien el elegante hogar en Forest Hills, pues había realizado allí trabajos en varias ocasiones.

En las horas previas a su muerte, Gaal salió con amigos el viernes a un espectáculo cerca del Lincoln Center en Manhattan. Luego estuvo en un bar próximo a su hogar alrededor de las 11 p.m. Los detectives no están seguros de si planeaba encontrarse con alguien allí, pero se quedó unos 30 a 40 minutos y luego regresó sola a casa, dijo una fuente policial de alto rango.

NYPD determinó que Gaal fue apuñalada a las 12:40 a.m. del sábado en la parte delantera de su casa en Juno St, mientras su hijo menor de 13 años dormía arriba. Fue apuñalada 58 veces. Su cuello y la parte superior del cuerpo estaban llenos de heridas de arma blanca, y tenía cortes en las manos que indicaban que había resistido al ataque.

Gaal fue desmembrada en su hogar y luego abandonada dentro de una bolsa de lona en una calle de Queens, la madrugada del sábado. Los policías la identificaron rápidamente siguiendo el rastro de sangre desde Forest Park hasta su hogar.