Descubre que su esposo le es infiel gracias al bluetooth de su auto

Hoy en día, la tecnología nos puede facilitar la vida en múltiples aspectos; sin embargo, también puede jugar en nuestra contra, sobre todo cuando estamos buscando mantener algo en secreto.

Sobre el tema se ha vuelto viral en redes sociales el momento en el que un hombre, por descuido, delata su infidelidad frente a su esposa y todo porque no se acordó que tenía conectado su auto al bluetooth de su auto.

El curioso hecho habría ocurrido en una localidad en México y en el video se puede ver cómo un hombre toma su celular y baja del auto donde se encontraba su pareja para escuchar un mensaje de audio que alguien le había mandado.

Entonces su pareja decidió comenzar a grabarlo porque él no se percató que el bluetooth del auto seguía conectado a su teléfono. El hombre comenzó a reproducir la nota de voz en un par de ocasiones pues no podía escucharlo con claridad, ya que realmente el sonido salía de las bocinas del vehículo.

El mensaje de audio enviado al hombre decía lo siguiente: “Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué? ¿nos vamos a ver hoy o qué?”, dice la otra mujer en la nota de voz.

El hombre reprodujo el mensaje dos veces, y cuando iba a hacerlo una tercera vez, se dio cuenta de que el sonido estaba saliendo dentro del carro y su esposa lo había escuchado todo.

El video fue publicado por una cuenta de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar, algunos usuarios criticaron al hombre por su infidelidad, y celebraron la astucia de la mujer al grabar el hecho.

Te puede interesar:

* Deja a su novia al enterarse que le fue infiel; tenía ya 5 maridos

* Niño destapa supuesta infidelidad de su papá en fiesta de cumpleaños

* Hombre agrede brutalmente a su hija de 14 años luego de que menor revelara a su madre supuestas infidelidades de este por redes sociales