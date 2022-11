La Miss Bumbum Andressa Urach fue ingresada a un psiquiátrico tras presuntamente sufrir un brote psicótico

Andressa Urach, la brasileña que fue Miss Bumbum y que aseguró haber vivido una tórrida noche con Cristiano Ronaldo, fue ingresada a un psiquiátrico tras presuntamente sufrir un brote psicótico.

Según su marido, Tiago Lopes, aseguró en un clip que colgó en sus redes sociales, que ella amenazó de muerte a su hijo, León.

“Andressa fue internada, está en el psiquiátrico de un hospital, porque hace dos semanas tuvo un delirio psicótico, que es lo que dijo el médico, apenas la recibió en el hospital, cuando aún estaba con alguna desconexión con la realidad”, dijo su pareja.

Y es que Tiago entró en pánico cuando la exMiss BumBum habló de sacrificar a su propio hijo.

“Fue un episodio de mucho miedo, porque ella puso en riesgo la vida de León, mi vida y la de mi mamá”, agregó Lopes.

“Durante el estallido llegó a decir que León sería Isaac, que iba a ofrecer el sacrificio de León. Son cosas totalmente desconectadas de la realidad. No es fácil mantener un matrimonio así, ahora llegó a su fin por una enfermedad psiquiátrica“.

La vida de la brasileña ha estado siempre en medio de la controversia, pues hace unos años estuvo al borde de la muerte por haberse inyectado sustancias tóxicas en las piernas. View this post on Instagram A post shared by Andressa Urach (@andressaurachoficial)

También te puede interesar:

–El tatuaje de Eva Mendes que podría revelar que ya se casó con Ryan Gosling

–Revelan certificado de defunción de Aaron Carter