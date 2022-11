Michelle Renaud se niega hablar con El Gordo y la Flaca y Raúl de Molina responde

Reportera de El Gordo y la Flaca busca entrevistar a la actriz mexicana Michelle Renuad y ésta se negó. Al cuestionarla la protagonista de la telenovela “La Herencia” dijo: “No me gusta cómo manejan ustedes la información”. Raúl de Molina dio paso a esta nota, no sin antes decir: “Ahora resulta que la actriz Michelle Renaud ya no nos quiere, hablamos con ella y nos dijo el porqué, pero yo me lo esperaba”.

En la nota especulan que una de las posibles razones por las cuales Michelle podría estar molesta con el programa conducido por De Molina, se esconde detrás de cómo éstos abordaron la noticia de su separación con Danilo Carrera, aseverando que ella podría intuir que dicho medio favoreció más al actor de origen ecuatoriano.

La periodista buscó sacarle alguna declaración a Renaud pero ésta se mantuvo callada y sólo aseveró que al parecer hablaría con ellos cuando tengan algo más que no sean chismes. Raúl no tardó en responder pero lo hizo en alusión a Danilo Carrera diciendo: “Qué triste, pero es verdad Danilo me ha dicho a mí que él nunca ha estado tan feliz como está ahora sin ella. Me dice: ´¡Oye Raúl soy la persona más feliz del mundo, hay tantas mujeres allá afuera que quieren salir conmigo´!”.

El conductor que para esta ocasión condujo el programa en compañía de Dayanara Torres no se despidió de la nota sin antes agregar: “Te pedimos perdón si en algún momento dijimos algo que no te guste”.

