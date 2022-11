Natasha Araos envía un mensaje en el cumpleaños de Chyno Miranda: “Deseo tranquilidad para tu mente y alma”

Natasha Araos, la ex esposa de Chyno Miranda, compartió un mensaje en el día del cumpleaños del cantante venezolano a través de su cuenta de Instagram. La ex esposa y madre del hijo del ex integrante del dúo Chino y Nacho hizo esta publicación acompañada de un video en el que se ve el cielo y el mar azul.

“Son tantas cosas bellas las que quiero desearte. Pero en esta ocasión te deseo mucha sabiduría y fortaleza para que sepas elegir lo que es bueno para tu vida. Deseo que siempre recuerdes que no estás solo, que tienes a Dios en cada uno de tus pasos. Deseo que nunca dejes de creer en ti y tu potencial, puedes hacer lo que quieras si lo decides. Te deseo unos días brillantes llenos de luz y entendimiento para que vivas la vida como es”, escribió Natasha Araos en principio.

La venezolana continuó su texto con muchos otros deseos de amor y bienestar para el padre de su hijo, quien actualmente está internado en la Clínica El Cedral en donde recibe tratamiento para las patologías que afectan su salud y para la adicción que su madre, Alcira Pérez, confesó que sufre.

“Deseo tranquilidad y serenidad para tu mente y alma. Donde no existe la culpa, el remordimiento o la tristeza porque todo en esta vida tenía que pasar como paso. Recuerda la Sincronía es perfecta. Deseo que tengas un despertar espiritual maravilloso y te conectes con la grandeza de tu ser. Felicidades en tu día”, concluyó Natasha Araos.

En los comentarios de la publicación de la ex esposa de Chyno Miranda los fanáticos dejaron sus mensajes al respecto: “Que hermoso que desees a Chyno todo lo bueno tras todo lo ocurrido. Cada vez demuestras más la increíble mujer que eres”, “Y así es. Uno a los papás de los hijos nunca deja de quererlos ni de amarlos, pero ya de otra manera” y “Te admiro por tu fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo, por tu ternura, delicadeza y cariño hacia el padre de tu hijo”, le dijeron.

