Chyno Miranda celebró su cumpleaños internado, con globos, pastel y junto a su madre Alcira Pérez

Chyno Miranda cumplió 38 años internado en la Clínica El Cedral, donde está recibiendo tratamientos para sus patologías y adicciones. El cantante venezolano tuvo la visita de su madre Alcira Pérez y de otros miembros de su familia materna en este día.

La madre del cantante llegó al lugar con un pequeño pastel y un globo que reza ‘feliz cumpleaños’. Chyno y su madre deseaban celebrar el cumpleaños a lo grande y en casa. “A él le encanta su familia, a él le gusta que su familia esté a su lado… Así no le gusta…”, dijo Alcira Pérez a las afueras de la clínica para las cámaras de ‘Despierta América’.

“Él se va a levantar… Yo creo que todo va a salir bien”, dijo también la mujer

Chyno Miranda ha estado atravesando una difícil situación sobre la que aún quedan muchas dudas. Hace un par de semanas el joven venezolano fue sacado del centro ‘Tía Panchita’ por su novia Astrid Falcón y un tribunal para ser trasladado a la Clínica El Cedral.

Alcira Pérez reveló que la situación de salud de Chyno Miranda no era solamente por complicaciones asociadas el covid que padeció, sino que el intérprete venezolano sufría de adicción. “Quiero que me devuelvan a mi hijo, si no está cerca de nosotros no se va a salvar”, fue parte de lo que dijo la mujer en ese momento.

Después de que Chyno Miranda fuera trasladado a una nueva clínica, su novia Astrid Falcón se abrió una cuenta de Instagram para enviar un mensaje a los miles de fanáticos del cantante venezolano.

“Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús no coloco fotos y solo tengo esta cuenta, es mi única cuenta oficial. Por favor ayudenme a reportar cuentas alternas. Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido por eso respeto su decisión”, fue parte de lo que ella contó a través de una historia.

