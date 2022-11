OTAN: “No hay indicios” de que Rusia haya atacado a Polonia tras explosión en frontera con Ucrania

“No hay indicios” de que un misil que cayó dentro de Polonia el martes fuera el resultado de un ataque deliberado de Rusia, dijo hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Además, Stoltenberg aseguró que no tienen indicios de que Rusia esté planeando una ofensiva militar contra los aliados de la OTAN, luego de que un misil impactara en la aldea de Przewodów, matando a dos personas.

“Creo que esto demuestra los peligros relacionados con la guerra en curso en Ucrania, pero no ha cambiado nuestra evaluación fundamental de la amenaza contra los aliados de la OTAN”, dijo Stoltenberg a los periodistas este miércoles después de una reunión de embajadores de la organización.

Dijo que los hallazgos preliminares indicaban que era probable que el misil fuera de la defensa aérea ucraniana, pero que “Rusia tiene la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Polonia”, porque fue un “resultado directo” de los continuos ataques rusos contra Ucrania.

Polonia es miembro de la OTAN, por lo que si el ataque con misiles hubiera sido un ataque hostil de Rusia, podría haber desencadenado una respuesta de los aliados en virtud del tratado de defensa colectiva que sustenta la alianza militar transatlántica, incluido Estados Unidos.

No se ha confirmado el origen del misil que impactó en territorio polaco el martes por la noche, pero hasta el miércoles, tanto los líderes estadounidenses como los polacos habían indicado que no era probable que fuera disparado por Rusia.

El presidente Joe Biden se unió a otros líderes occidentales para pedir una investigación completa sobre el ataque, pero dijo que pensaba que era poco probable que el misil fuera disparado desde Rusia, según la evidencia preliminar de su trayectoria, y que podría haber sido el resultado de un ataque. Interceptación ucraniana o intento de interceptación de un ataque ruso.

“Ya veremos”, dijo Biden el martes. “Voy a asegurarme de que averigüemos exactamente qué sucedió”.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se hizo eco de la evaluación de Biden el miércoles por la mañana y dijo que lo más probable es que fuera un misil ucraniano que cayó accidentalmente justo dentro del territorio polaco, cerca de la frontera con Ucrania. Dijo que no parecía haber sido un “ataque intencional” por parte de Rusia.

El presidente polaco repitió sus declaraciones del día anterior y dijo que él y sus aliados estaban “actuando con calma” porque “esta es una situación difícil”.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania pidió en las redes sociales un “estudio conjunto” del incidente. Dijo que Ucrania esperaba poder revisar la evidencia para llegar a una conclusión de que el misil que aterrizó en Polonia era defensa aérea ucraniana, y pidió que los funcionarios ucranianos tuvieran acceso al sitio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo más tarde el miércoles que creía en los informes que había recibido de la fuerza aérea de Ucrania de que el misil no era ucraniano. También pidió que se permita a Ucrania visitar el sitio en Polonia.

“No tengo ninguna duda en el informe de la fuerza aérea de que no fue nuestro cohete, y no fue nuestro ataque con misiles. No tengo motivos para no confiar en ellos. Pasé la guerra con ellos”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa. “¿Tenemos derecho a estar en el equipo de investigación? Por supuesto”.

Rusia disparó más de 90 misiles y drones contra pueblos y ciudades de Ucrania el martes, sumiendo a diez millones de hogares en la oscuridad, dijo el gobierno ucraniano. Fue el bombardeo de misiles más grande que Rusia ha lanzado durante la guerra.

El Kremlin negó su responsabilidad en el aterrizaje del misil en Polonia y calificó de “histérica” ​​la respuesta de los líderes europeos, al tiempo que señaló la reacción estadounidense “moderada y mucho más profesional”.

También lee:

· Biden habló con presidente de Polonia tras supuesto ataque de Rusia en su territorio

· Estados Unidos se compromete a defender a la OTAN tras reporte de misiles rusos en Polonia

· Ejército ruso no realizó ningún ataque contra la zona fronteriza entre Ucrania y Polonia: Ministerio ruso